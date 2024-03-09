Aydilge şarkıları ve enerjisi ile Bursa’yı salladı

Bursa Osmangazi Meydanı’nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Aydilge, şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi. Konser boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile Osmangazilileri coşturan güzel şarkıcı, samimi tavırları ile de binlerce hayranının gönlünü bir kez daha çaldı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Meydanı’nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli sanatçıları Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor. Daha önce Sefo, Bilal Sonses, Sakiler ve Sinan Akçıl gibi birbirinden değerli şarkıcıların konser verdiği dev meydanda son olarak yaptığı dizi müzikleri ve çıkardığı albümlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aydilge sahne aldı. Güzel şarkıcının konserine Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Soğuk hava ve yağışa rağmen binlerce Osmangazili, konser öncesinde dev meydandaki yerlerini aldı. Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi gibi dizi müzikleri, Aşka Gel, Aşk Paylaşılmaz gibi şarkılarıyla müzik severlerin gönlünde yer edinen Aydilge, muhteşem enerjisi ve sahne performansıyla konsere yoğun ilgi gösteren hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı.

Bir saati aşkın süre sahnede kalan Aydilge, kendi eserlerinin yanı sıra duygu yüklü şarkılara da konserinde yer verdi. Hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan güzel sanatçı, bir ara sahneden inerek hayranlarının arasına daldı ve şarkılarını hayranlarının ellerini tutarak söyledi. Tüm şarkılarını canlı okuyan Aydilge’ye izleyenler de tek bir ağızdan eşlik etti.

“GENÇLERLE TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sahneye çıkarak konsere gelen Bursalıları selamlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen dev meydanı dolduran Bursalılara teşekkür etti. Osmangazi Meydanı’nda düzenleyecekleri etkinliklerle coşkuyu daha arttıracaklarını ifade eden Başkan Dündar, “Gençler, meydan sizin. Bu meydanı da bu etkinlikleri de sizler için yapıyoruz. Sizlerle beraber Osmangazi’de tarih yazdık; yeniden tarih yazmaya da devam edeceğiz” dedi.