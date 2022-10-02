Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
'Ayçiçeği Vadisi' minik misafirleri ağırladı
YAŞAM 02.10.2022, 13:07
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Altın Küre Koleji öğrencilerine güvenli bisiklet sürüş eğitimi verildi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde, minikler oldukça keyifli bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güvenli bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor.
İki gruptan oluşan Altın Küre Koleji’nin misafir edildiği programda, minik öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde bisiklet kullanımı gerçekleştirdi.
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler oldukça keyifli anlar yaşadı.
Gün boyu devam eden eğitimlerde, minik öğrencilerin bisiklet sürme becerisi ve bu kültürün artırılması hedeflendiği ifade edildi.
22
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Ekim 2022
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|17
|4. Trabzonspor
|8
|16
|5. Beşiktaş
|7
|14
|6. Konyaspor
|7
|14
|7. Fenerbahçe
|6
|13
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|14
|2. Sakaryaspor
|7
|12
|3. Pendikspor
|7
|12
|4. Bodrumspor
|7
|11
|5. Keçiörengücü
|6
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|7
|10
|8. Boluspor
|5
|10
|9. Rizespor
|6
|9
|10. Manisa FK
|6
|9
|11. Adanaspor
|7
|8
|12. Tuzlaspor
|6
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|6
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|6
|18
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|6
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Osasuna
|6
|12
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|7
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Sevilla
|7
|5
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü