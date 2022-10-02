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'Ayçiçeği Vadisi' minik misafirleri ağırladı

YAŞAM 02.10.2022, 13:07
'Ayçiçeği Vadisi' minik misafirleri ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Altın Küre Koleji öğrencilerine güvenli bisiklet sürüş eğitimi verildi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde, minikler oldukça keyifli bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güvenli bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor.

İki gruptan oluşan Altın Küre Koleji’nin misafir edildiği programda, minik öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde bisiklet kullanımı gerçekleştirdi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler oldukça keyifli anlar yaşadı.

Gün boyu devam eden eğitimlerde, minik öğrencilerin bisiklet sürme becerisi ve bu kültürün artırılması hedeflendiği ifade edildi.

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