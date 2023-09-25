Avustralya’da Lale Festivali'ne onur konukları damga vurdu

Avustralya’da düzenlenen lale festivali muhteşem bir katılımla gerçekleşti.egehurbakis.com / İZMİR (İGFA) -Türk Toplumunun önde gelen isimlerinden başarılı bilim insanı ve toplum gönüllüsü Hilkat Özgün başkanlığında Avusturalya’da düzenlenen ”Lale Festivali” büyük ilgi gördü.

Göreve yeni atanan Avustralya Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık ile Avustralya’da yaşayan Türklerin gurur kaynağı haline gelen ünlü Sanatçı Yönetmen Okan Canbolat’ta lale festivalinin onur konukları arasındaydı.

Birçok yerel sanatçı ile beraber ve Avustralya Mehter takımı adeta gelenlere gösteri şöleni sundu.

Bunun yanı sıra Melbourne kentinde Avustralyalılara Türkiye’yi tanıtımında her zaman önderlik eden Mehmet Balıkel’de onur konukları arasında yerini aldı.

Her gün ortalama günde 20 bini aşkın kişinin katılım sağladığı festival gösterilerle sona erdi. Adana'dan 1970'te bu ülkeye göç eden Balıkel, “İşleri yoğun olmasına rağmen bizleri kırmayıp buraya teşrif ettiği için Okan Canbolat’a teşekkür ederim. Çektiği “ intikam” Filmi ise Avustralya da ve Dünyada gündem olmaya devam ediyor" dedi.

Başkan Hilkat Özgün ise bu yılda her yıl olduğu gibi katılımın harika geçtiğini belirterek destek veren ünlü yönetmen Okan Canbolat ve arkadaşlarının yanı sara katılanlara teşekkür etti.