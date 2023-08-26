Avrupa’nın oyun devinden Türkiye’de stratejik ortaklık!

Türkiye’nin en büyük dijital oyun mağazalarından Oyunfor.com, Almanya merkezli oyun şirketi Bigpoint ile stratejik iş ortaklığını açıkladı.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin “oyuncuyu esas alan” dijital platformu Oyunfor.com, Avrupa’nın en büyük oyun yayın ve dağıtım şirketlerinden Bigpoint ile stratejik iş ortaklığı yaptığını duyurdu. Bigpoint, Türkiye’de oyunseverler tarafından uzun yıllardır DarkOrbit, Drakensang Online ve Seafight gibi oyunlarla tanınırken, bu oyunların kullanıcı sayısının da milyonları aştığı belirtildi.

Stratejik iş ortaklığı kapsamında, Oyunfor’un sunduğu kartlı ödemelere alternatif seçenekler de Bigpoint alışverişlerinde kullanılabilecek ve Oyunfor bu sayede zengin ödeme seçeneklerini kullanıcılara sunmuş olacak.

Açıklama ile Bigpoint yetkili satıcısı olan Oyunfor, Bigpoint ile ortak kampanyalar da düzenleyecek ve bölgesel gücüyle ortaklığa fayda sağlayacak. Bu kapsamda, Oyunfor’un PanCafe işbirliği ile pratik ve güvenli alışveriş olanağı sunan 3000 adet internet kafede de Bigpoint içerikleri kolaylıkla erişilebilir hale gelecek.

Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Bigpoint, Türkiye’deki milyonlarca oyun severin aşina olduğu bir şirket. DarkOrbit, Drakensang Online, Seafight gibi oyunları, ülkemizde büyük bir kullanıcı sayısına sahip. Ancak oyunseverler bugüne dek Bigpoint içeriklerine sadece banka ve kredi kartı kullanarak erişebiliyordu. Oysa 2019 yılı için daha önce açıkladığımız verilere bakıldığında, Türkiye’de özellikle yüksek meblağlarda alternatif ödeme seçeneklerinin daha çok tercih edildiğini, alışveriş tutarlarının da alternatif ödemede iki katına çıktığını görüyoruz. Yaptığımız stratejik iş ortaklığı kapsamında, Oyunfor.com olarak sunduğumuz alternatif ödeme seçenekleri de artık Bigpoint içerikleri alınırken kullanılabilecek. Ayrıca PanCafe iş birliğimizle eriştiğimiz internet kafe ağını da Bigpoint’e açıyoruz. Bigpoint ile stratejik iş ortaklığımız ile yakın gelecekte başka güzel haberleri de oyun severlerle buluşturacak olmaktan dolayı son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.