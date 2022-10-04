Avrupalı öğrenciler Dokuz Eylül'de oryantasyonda

Erasmus Plus Değişim Programı Öğrenim Hareketliliği kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi'ne (DEÜ) değişim programı öğrencisi olarak gelen 47 öğrenci, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası kent üniversitesi olma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalarını sürdürüyor.

Erasmus Plus Değişim Programı kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İzmir'e gelen 47 öğrenci, 2022-2023 Akademik Yılı’nda DEÜ’de eğitim görecek. DEÜ Rektörlük Binası’nda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret eden öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemi için oryantasyon etkinliğinde bir araya geldiler.

Öğrencilere verimli bir akademik dönem dileyen Rektör Hotar, DEÜ’de geçirecekleri zamanı ülkemizi yakından tanımak, kalıcı dostluklar edinmek ve bilimsel çalışmalara hız vermek için değerlendirmelerini tavsiye etti. DEÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda, dış dünyayla olan bağını giderek güçlendirdiğini aktaran Rektör Hotar, “Yükseköğretimde evrensel standartları yakalayan üniversitemizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 387 adet Erasmus anlaşma sayımızla, Avrupa Birliği dışındaki 80’e yakın ülkeyle gerçekleştirdiğimiz akademik iş birlikleriyle, teknoloji ve bilgi paylaşımını bilim dünyamızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin üniversite hayatının tüm alanlarına yayılan, çok yönlü ve uzun vadeli bir uluslararasılaşma stratejisi belirlediğini ifade eden Rektör Hotar, uluslararasılaşma kapasitesini artırmayan üniversitelerin bilime dayalı küresel rekabette geri planda kalacağına inandıklarını söyledi.

Ziyaret sonrasında öğrenciler, DEÜ Rektörlük Binası önünde Rektör Hotar ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.