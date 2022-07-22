Avrupalı gençler Efes Selçuk'ta buluştu

İzmir'de Efes Selçuk, Avrupa'nın dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı.İZMİR (İGFA) - Selçuk Efes Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa Öğrencileri Derneği organizasyonu ile ilçeye gelen öğrencileri antik kentin kapısında karşıladı.



Efes Antik Kenti içinde gençlere rehberlik eden Başkan Ceritoğlu Sengel, Celsus Kütüphanesi önünde Avrupalı gençlere Efes Selçuk’u anlattı.

Avrupa’nın dört bir yanından gelen gençlere İngilizce olarak seslenen Başkan Ceritoğlu Sengel, Avrupa’nın dört bir yanından gelen gençlerin 8 bin 600 yıllık tarihe sahip Efes Selçuk’un belediye başkanı olarak Avrupalı gençleri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade etti. Efes Selçuk’un da bir an önce daha büyük gençlik buluşmalarına ev sahipliği yapmasını temenni eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Ulu Önderimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi; “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekli onlardır. Bütün ümidim gençliktedir” dedi.

Antik kenti gezen gençler daha sonra rehber eşliğinde Efes Selçuk’un tarihi destinasyonlarını, Selçuk Efes Kent Belleği’ni ve Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü de ziyaret ettiler.