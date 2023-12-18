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Avrupa’dan Gebze’ye mükemmellik ödülü

YAŞAM 18.12.2023, 11:24
Avrupa’dan Gebze’ye mükemmellik ödülü

Gebze’ye Avrupa’dan mükemmellik ödülü geldi. Avrupa Birliği konseyi tarafından Gebze Belediyesi’ne Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü verildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’ye Avrupa’dan mükemmellik ödülü geldi. Avrupa Birliği konseyi tarafından Gebze Belediyesi’ne Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü verildi. Avrupa Birliği Konseyi tarafından belirlenen 12 iyi Demokratik Yönetişim İlkesi çerçevesinde Gebze Belediyesi’ne layık görülen ödülü kurumu temsilen belediye başkan yardımcısı Mehmet Dinç ve ar-ge birim müdürü İzzet Kaşık birlikte aldı. Şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik, duyarlılık gibi ilkelerden oluşan Demokratik Yönetişim Çerçevesi kapsamında değerlendirilen ve ödüllerin takdim edildiği törende selamlama konuşması yapan, Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, “20 ülkede uygulanan ELoGE markasının iyi yönetişimin daha da güçlendirilmesi için fırsat sunmuş oldu.

DEMOKRASİ YERELDEN BAŞLIYOR

2023 yılında markayla ilgili olarak 9 ülkede seremoni yapıldı. Markanın yenilenmesi ve güçlenmesi noktasında Türkiye'ye teşekkür ederim” dedi. Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Antonella Valmorbida ise, “Yerel demokrasiyi bütün paydaşların ortak çabası olarak görüyoruz. Hepimiz bugün yerel demokrasi için buradayız. Markayı alacak belediyelerimize iyi şanslar diliyorum” diye konuştu. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da, “Demokrasi aslında yerelden başlıyor. Çözüm üreten belediyelerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir kez daha ülkedeki bütün yerel yönetimlerimiz için önemli olan bu markayı almaya hak kazanan belediyeleri belediye başkanları nezdinde kutluyorum, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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