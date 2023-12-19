'Avrupa Yetişkin Öğrenimi'nde bölge toplantısı İzmir'de yapıldı

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-6 Projesi bölge toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Balçova Termal Otel’de düzenlenen toplantıya; MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Hüseyin Kendirci'nin yanı sıra İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Şube Müdürü Zeynep Başdaş, halk eğitimi merkezi müdürleri ile Ankara, Çanakkale, İzmir ve Mersin illerinde projede görevli akademisyenler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılının başından beri sürdürülen projeyle, orta yaş düzeyindeki yetişkinlere esnek öğrenme fırsatları sunularak dijital becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İki gün süren toplantıda, 45-65 yaş grubundaki bireyler başta olmak üzere tüm yetişkinlerin dijital becerilerini geliştirmek üzere hazırlanan e-içerikler, hayat boyu rehberlik, Avrupa 2020 Dijital Beceri Gündemi ve bu konuda yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda katılımcılara hayat boyu öğrenme için rehberlik ve yetişkinlerle iletişim gibi konuların yanında nesnelerin interneti ve yenilikçi teknolojiler ile ilgili bilgiler verildi.