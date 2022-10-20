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Avrupa'da Vegan Mutfak ve Butik Otelcilik Staj Deneyimi Erasmus+ katkısı

YAŞAM 20.10.2022, 08:50
Avrupa'da Vegan Mutfak ve Butik Otelcilik Staj Deneyimi Erasmus+ katkısı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin "Avrupa'da Vegan Mutfak ve Butik Otelcilik Staj Deneyimi" adlı ERASMUS+ kapsamında Türk Ulusal Ajans’tan hibe alan ve 1 Eylül 2019 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında hayata geçirilen proje kapsamında 4 ana yurtdışı staj faaliyeti düzenlendi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Proje kapsamında; 11-23 Nisan 2022 tarihleri arasında yiyecek içecek alanından 3 öğrenciler The Garden Studio & Café kurumu ev sahipliğinde; 3 öğrenci ise Kozmosz Vegán Étterem kurumu ev sahipliğinde Vegan Mutfak alanında stajlarını gerçekleştirdi.  

16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yiyecek içecek alanından 3 öğrenci The Garden Studio & Café kurumu ev sahipliğinde; 3 öğrenci ise Kozmosz Vegán Étterem kurumu ev sahipliğinde Vegan Mutfak alanında stajlarını gerçekleştirirken, 18-29 Nisan 2022 tarihleri arasında ise konaklama ve seyahat alanından 5 öğrenci Hotel Oasi del Mare Kurumu ev sahipliğinde; 5 öğrenci ise Hotel Margherita kurumu ev sahipliğinde Butik Otelcilik Uygulamaları üzerine stajlarını gerçekleştirdi.

Projenin en temelde sektörün ihtiyaç duyduğu konularda öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini ve kazandırdığı sertifikalar ile öğrencilerimizin istihdam edilebilirliliklerini arttırdığını ifade eden Okul Müdürü Erdal Demiral; projenin kendi mesleklerine yönelik motivasyonları yüksek, özgüven sahibi, dil bilmenin önemini bilen nitelikli bireyler haline gelebilmelerine de katkı sağladığını da söyledi. Gelecekte daha çok sayıda öğrenciye imkân sağlayan projeler hazırlayabilmek adına personeli proje yönetimi ve ekip çalışması deneyimi edindiğii belirten Demiral, "Projemiz sayesinde eğitim kalitemizin artması ve kurumsal imajımızın güçlenmesi mesleki eğitime dair mevcut toplumsal önyargıların kırılmasına, ekibimiz tarafından projemizin çıktılarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ile bölgedeki meslek okulları arasında tercih edilebilirlik oranımızın artmasına katkı sağlamıştır" diye konuştu.

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