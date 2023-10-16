AVP Bursa yeni yetenekleri seçti

Ahmet Vefik Paşa (AVP) Bursa Devlet Tiyatrosu'nun yeni dönem kursiyerleri belli oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu çatısı altında 1971 yılından bu yana adeta “ Bursa’nın konservatuarı” olarak hizmet veren Feraizcizade Mehmet Şakir Efendi Gençlik Kurslarında 2023-2024 tiyatro sezonunda ders zili 21 Ekim’de çalacak.

Genç yeteneklerin tiyatroyla tanışmalarını, tiyatro seyircisi yaratmayı ve tiyatro sevgisini yaymayı hedefleyen ücretsiz kursların öğrencileri, 16-24 yaş arası gençler arasından sınavla seçildi.

Sınav komisyonunda ve eğitimci kadrosunda; AVP sanatçıları Arzu Tan Bayraktutan, Berrin Kulya Balkanlar, Melike Ergüzen, Belgin Bilgin, Akif Oktay, Öykü Esendemir Örük, Nurettin Örük, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Işıl Öztürk Sehlikolu, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Deniz Orakçı Yavuz bulunuyor.

14-15 Ekim tarihlerinde yapılan sınavda adaylardan; bir şiir, bir şarkı ve bir tirad oynamaları ve seslendirmeleri istendi

Sınav sonucunda, 23 genç kursiyer bir yıl boyunca Devlet Tiyatrosunun sanatçılarından ücretsiz eğitim almaya hak kazandı.