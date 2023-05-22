AVP Bursa'dan çocuklara 'Küçük Prenses'

Frances Hodgson Burnett’ın “Küçük Prenses” adlı hikâyesinden oyunlaştıran, yönetmenliğini Berrin Kulya Balkanlar’a ait oyun Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 24-25-26 Mayıs saat 11.00’de çocuk izleyiciler ile buluşacak.BURSA (İGFA) - Işık tasarımını Rahmi Özan’ın, kostüm tasarımını Selin Ölçen’in, dekor tasarımını Hasan Yavuz’un, müziklerini Can Atilla’nın, koreografisini Ömür Uyanık’ın yaptığı oyunda; Emine Irmak Bavkır, Cansu Yılmaz, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Erdem Erdoğan, Salih Cem Şener, Çağrı Dulun, Cenk Turan, Çağla Genç Özkaymak, Zeynep Yılmaz, Gizem Türköz, ve Rabia Tutal rol alıyorlar.

Küçük Prenses Sara’nın; doğduğu ve çok sevdiği büyüleyici güzellikteki ve çok renkli Hindistan’dan istemeden ayrılışının ve Londra’da yatılı kaldığı okulda başına gelenlerin anlatıldığı oyunda bakalım Sara karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilecek mi?