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Avcılardan kaçan domuzlar ayılara yem oluyordu
YAŞAM 27.11.2023, 10:42
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde avcılardan kaçan domuz sürüsü ayıların saldırısıyla karşılaştı bu anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken yiyecek arayan domuz sürüsü avcılardan kaçmaya çalışıp ayılara yem oluyordu.
Bozcaarmut Köyü'ne 2,5 kilometre uzaklıkta Kırıklık Mevkii'nde bulunan bahçesindeki kameralardan kar yağışını seyretmek isteyen emekli öğretmen Ali Özer, bahçesinde avcılardan kaçan domuz sürüsünü gördü.
Domuzlar sürü halinde bahçesinden geçerken bu sefer aç ayılar domuz sürüsüne saldırdı.
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