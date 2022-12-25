Son Dakika

Atlar engelli çocuklara terapi oluyor

YAŞAM 25.12.2022, 08:14
Atlar engelli çocuklara terapi oluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisi, atlı terapi hizmeti ile engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynadı. Tesiste 12 ayda zihinsel ve bedensel engelli olmak üzere 2 bin çocuk terapi hizmeti aldı.SAMSUN (İGFA) - Bir yıl boyunca 60 bin vatandaşı misafir eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, günlük hayatın stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların akınına uğrarken, engelli çocukların da hayatına dokundu. Ayda ortalama 120 kişiye binicilik eğitiminin verildiği tesiste zihinsel veya bedensel problemi olan çocukların tedavilerine destek amacıyla da atla terapi hizmeti sunuldu.

2 BİN ÇOCUĞA TERAPİ HİZMETİ

Bir tedavi yöntemi olarak kullanılan atlı terapi, atın üç boyutlu ritmik hareketleri sayesinde üstündeki binicinin kaslarını harekete geçirerek kişinin içgüdüsel olarak denge kurmaya çalışmasını sağlıyor. Böylece vücudun çeşitli noktalarındaki kaslar çalışıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atlı Spor Tesisinde verilen terapi hizmeti, bu anlamda engelli çocukların umudu oluyor. İngiliz, Arap, İran, Amerikan, Avusturya ve Hollanda cinsi toplam 28 atın bulunduğu tesis yıl boyunca 2 bin engelli çocuğa terapi hizmeti sundu.

“Atlara dokunmayan hiçbir çocuğumuz ve gencimizin kalmaması için binicilik deneyimi yaşatıyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atlı Spor Tesisleri’nin deniz manzarası, doğal ortamı ve sakinliğiyle kentte en çok ilgiyi gören yerlerden biri olduğunu söyledi. Engelli çocukların da atla terapi hizmeti ile ata bindiklerini dile getiren Başkan Demir, "Tesisimizde özel çocuklarımız belirli sürelerde ata biniyor. Aileler de atla terapinin çocuklarının bacak ve kol kas gelişimlerine olumlu katkı sağladıklarını söylüyorlar. Terapi alan bireylerimizin sadece fiziksel değil ruhsal gelişimlerine de katkı sağlıyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Tüm derdimiz çocuklarımızın buradan mutlu ayrılması. Onların mutluluğu bizim için en büyük mutluluk. Samsun'a her konuda en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Bu yıl 2 bin engelli çocuğumuza atla terapi hizmeti sunduk. 60 bin kişinin ziyaret ettiği tesisimizde ayrıca her ay ortalama 120 kişiye binicilik eğitimi vererek lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. At binmek muhteşem bir duygu. Atlara dokunmayan hiçbir çocuğumuz ve gencimiz kalmasın istiyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 29
2. Galatasaray 13 27
3. Başakşehir 14 27
4. Trabzonspor 14 26
5. Adana Demirspor 13 24
6. Konyaspor 14 24
7. Kayserispor 14 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 13 13
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Pendikspor 18 30
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Manisa FK 18 28
8. Bandırmaspor 17 28
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 17 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4