Atlar engelli çocuklara terapi oluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisi, atlı terapi hizmeti ile engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynadı. Tesiste 12 ayda zihinsel ve bedensel engelli olmak üzere 2 bin çocuk terapi hizmeti aldı.SAMSUN (İGFA) - Bir yıl boyunca 60 bin vatandaşı misafir eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, günlük hayatın stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların akınına uğrarken, engelli çocukların da hayatına dokundu. Ayda ortalama 120 kişiye binicilik eğitiminin verildiği tesiste zihinsel veya bedensel problemi olan çocukların tedavilerine destek amacıyla da atla terapi hizmeti sunuldu.

2 BİN ÇOCUĞA TERAPİ HİZMETİ

Bir tedavi yöntemi olarak kullanılan atlı terapi, atın üç boyutlu ritmik hareketleri sayesinde üstündeki binicinin kaslarını harekete geçirerek kişinin içgüdüsel olarak denge kurmaya çalışmasını sağlıyor. Böylece vücudun çeşitli noktalarındaki kaslar çalışıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atlı Spor Tesisinde verilen terapi hizmeti, bu anlamda engelli çocukların umudu oluyor. İngiliz, Arap, İran, Amerikan, Avusturya ve Hollanda cinsi toplam 28 atın bulunduğu tesis yıl boyunca 2 bin engelli çocuğa terapi hizmeti sundu.

“Atlara dokunmayan hiçbir çocuğumuz ve gencimizin kalmaması için binicilik deneyimi yaşatıyoruz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atlı Spor Tesisleri’nin deniz manzarası, doğal ortamı ve sakinliğiyle kentte en çok ilgiyi gören yerlerden biri olduğunu söyledi. Engelli çocukların da atla terapi hizmeti ile ata bindiklerini dile getiren Başkan Demir, "Tesisimizde özel çocuklarımız belirli sürelerde ata biniyor. Aileler de atla terapinin çocuklarının bacak ve kol kas gelişimlerine olumlu katkı sağladıklarını söylüyorlar. Terapi alan bireylerimizin sadece fiziksel değil ruhsal gelişimlerine de katkı sağlıyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Tüm derdimiz çocuklarımızın buradan mutlu ayrılması. Onların mutluluğu bizim için en büyük mutluluk. Samsun'a her konuda en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Bu yıl 2 bin engelli çocuğumuza atla terapi hizmeti sunduk. 60 bin kişinin ziyaret ettiği tesisimizde ayrıca her ay ortalama 120 kişiye binicilik eğitimi vererek lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. At binmek muhteşem bir duygu. Atlara dokunmayan hiçbir çocuğumuz ve gencimiz kalmasın istiyoruz.”