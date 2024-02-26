Atilla Güney'den 'İyilik İnsana Yakışır'

Gazeteci yazar Atilla Güney’in duygusal ve öğretici eseri “İyilik İnsana Yakışır”, ikinci baskısıyla raflardaki yerini aldı.BURSA (İGFA) - Kitap, yaşanmış gerçek hayat hikayeleri üzerine kurulu ve kişisel gelişim içerikli bir yapıya sahip. İlk baskısında büyük beğeni toplayan eser, ikinci baskısıyla da okuyucularını memnun etmeye hazır.

Bu yeni baskı, okuyucuların yoğun talepleri doğrultusunda eklenen yeni hikayelerle zenginleştirildi. Ayrıca, kitabın kapak tasarımı ve renkleri okuyucuların istekleri doğrultusunda revize edilerek daha çekici hale getirildi. İlk baskısının bir yıl içinde tükenmesi ve okuyuculardan gelen olumlu geri dönüşler, Atilla Güney’in eserinin ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor.

Yazar, bir röportajda kitabının etkilerini paylaşırken, özellikle bir okurunun yaşadığı hikayede kendini bulmasının onu duygulandırdığını ifade etti.

Bu okur, Bursa Osmangazi ilçesi sırameşeler mahallesinden arayarak, kitabı bir arkadaşında görüp etkilendiğini ve kendi yaşantısından bir kesit bulduğunu belirtti. İki adet ücretsiz kitap talep ederek, birini kendisi için diğerini ise terk eden bir yakınına göndermek istemesi, yazarı derinden etkiledi. Bu duygusal olay, yazarın kitabının sadece bir okuma materyali olmanın ötesinde, gerçek hayatları nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.

Yazar, bu durum karşısında hem sevinç hem de üzüntü yaşarken, günümüzdeki aile dinamikleri, çocukların ebeveynlerini nasıl terk ettiği ve toplumdaki değişen değerleri düşündü.

İlk baskısında olduğu gibi, “İyilik İnsana Yakışır”ın ikinci baskısının da büyük ilgi göreceği ve okuyucular üzerinde derin izler bırakacağı aşikar.

Kitap, yaşanmış gerçek hikayelerle dolu olması ve içerdiği hayat dersleriyle birçok kişinin kalbinde yer bulmaya aday. Atilla Güney 2-10 Mart Bursa 21. Kitap Tüyap Fuarında okuyucularıyla buluşuyor