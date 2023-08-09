Atıl otobüsler yaşam kaynağı oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, afet bölgelerinde çalışan ekiplerin daha iyi koşullarda çalışabilmeleri için atıl vaziyette bulunan otobüsleri ‘Mobil Yaşam Otobüsü’ haline getiriyor. İçerisinde yataklardan buzdolabına, duştan klimaya kadar birçok özelliği olan ‘Mobil Yaşam Otobüsü’ gerekli elektriği ise üzerinde bulunan paneller aracılığı ile güneşten elde ediyor.MERSİN (İGFA) - Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Makine İkmal, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Murat Eren, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede görev alan ekiplerin istek ve talepleri ile projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Ekiplerin daha sağlıklı koşullarda görev yapabilmesi için atıl durumda otobüsler için gerekli tasarım çalışmalarını yaptıklarını belirten Eren “Öncelikle Büyükşehir otobüs filomuza kattığımız 272 adet otobüsten sonra toplu taşıma hizmetlerinde kullanım ömrünü tamamlamış olan otobüslerimizi atölyemize çekerek gerekli bakım onarımlarını yaptık. Daha sonrasında ise içerisinde 8 yatak, duş, tuvalet, giyinme-soyunma bölümleri olan, buzdolabı, klima ve televizyon için gerekli enerjiyi üstünde yer alan güneş panellerinden sağlayan, son teknolojiyi kullanarak yenilikçi tasarımlara sahip olan Mobil Yaşam Otobüsümüzü yaptık” dedi.

Gerçekleştirilen çalışmanın ardından Mobil Yaşam Otobüsü ile ekiplerin daha sağlıklı çalışma imkanı bulmalarını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Eren “Ekiplerimiz, personelimiz afet bölgelerinde daha sağlıklı çalışma imkanı bulabilmektedirler. Şimdiye kadar 1 tane yaptık ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmetine sunduk. Aynı zamanda 4 tanenin daha yapım aşaması bitmek üzeredir. Mersin Büyükşehir Belediyemiz afetlere artık daha hazırlıklıdır” ifadelerini kullandı.