Atıksız mutfaklara dönüşüm

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği ‘Bahçede Yaşam Var’ etkinlik dizisi devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, geri dönüşüm ve sağlıklı beslenme konularının ele alındığı Bahçede Yaşam Var etkinliklerine 30 Mayıs Perşembe 15.00-17.00 saatleri arasında Yeşilbahçe Mahallesi’nde yer alan Malik Günal Parkı’nda devam edecek. Etkinlik planlı alışveriş, doğru saklama, mevcudu değerlendirme ve geri dönüştürme pratikleri ile atıksız mutfaklar oluşturma üzerine çalışan Meziyet Avcı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek. Avcı, besinlerin daha uzun süre boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güvenli saklanması için dikkat edilmesi gerekenler, gıda saklama yöntemleri ve fermente gıdalarla ilgili bilgiler vereceği ‘Gıda Saklama Koşulları-Fermente Gıdalar’ isimli söyleşinin ardından fermente gıda saklama yöntemlerinden sirke ve turşu yapımı atölyesi de gerçekleştirecek.

“Atıksız yaşam atıksız mutfakla başlar” diyen atölye yürütücüsü Avcı, yaşam pratiklerinden ve konforundan ödün vermeden, çöplerin yüzde 60’ının kurtarılabildiğini, atıksız mutfakların sağlıklı mutfaklara dönüştürülebildiğini söyledi. Kendisinin de bunu deneyimleyerek yaşam şekli haline getirdiğini belirten Avcı, “Her şey farkındalık kazanıp ‘karar vermek’le başlıyor. Mutfaklar, planlı alışveriş, doğru saklama, mevcudu değerlendirme ve geri dönüştürme pratikleri ile atıksız mutfaklara dönüşüyor” şeklinde konuştu.