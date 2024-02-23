Atıksız mutfak yaklaşımı benimsenmeli

Atıksız mutfak, gıdanın üretim, servis ve tüketim aşamalarında oluşabilecek atık maddelerin kontrol altında tutulması ve insan sağlığı ile çevrenin korunması anlamına gelmektedir. Bu yaklaşımın temel prensipleri doğrultusunda hareket etmek için öncelikle planlı bir alışveriş listesi hazırlanmalıdır.Öğr.Gör.SevcanBattal: ‘’Gıda israfını önlemek için atıksız mutfak yaklaşımını benimsemeliyiz’’

İSTANBUL (İGFA) - Gıda israfı günümüzde giderek büyüyen bir sorun haline gelmektedir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr.Gör.Sevcan Battal gıda israfının önlenmesi için atıksız mutfak fikrini benimseyerek uygulanması gerektiğini söyledi.

Alışveriş listesi oluşturulduktan sonra, satın alınacak gıda ürünlerinin firmalarına olan yakınlığının da önemli olduğunu kaydeden Battal, "Bir gıda ürünü ne kadar yakın mesafeden gelirse, o kadar sağlıklıdır ve karbon ayak izi de o kadar düşüktür. Bu nedenle, yerel ürünlere ve tedarikçilere öncelik vermek önemlidir" diyerek, "Gıda ürünlerinin doğru bir şekilde saklanması da atıksız mutfak için kritik bir adımdır. Her gıda maddesi kendi özelliklerine uygun şekilde muhafaza edilmelidir. Örneğin, olgunlaşmış avokado ile elma aynı alanda saklanmamalıdır çünkü bu durum çürümeye ve atığa yol açabilir.’’ dedi.

Öğr. Gör. Sevcan Battal, derslerde de atıksız mutfak konusuna özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Atıksız mutfak kavramı sadece yenilebilir ürünleri kapsamaz" diyen Battal, "Gıda ürünlerini pişirmek için kullanılan yağlı kâğıt yerine silikon fırın matları kullanmak, atık oluşumunu engellemenin yanı sıra sürdürülebilirliği de sağlar. Ayrıca, evde küçük bir balkon bahçesi veya mutfak bahçesi oluşturmak da ambalaj atığını azaltabilir" dedi.