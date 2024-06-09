Atık kumaşlara kadın eli değdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nin İleri Geri Dönüşüm Atölyesi’ne katılan kadınlar, evlerindeki atık kumaşları dönüştürerek yeni ürünler ortaya çıkarıyor. Kurs günlerini iple çektiklerini belirten kadınlar, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmirli kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nin İleri Geri Dönüşüm Atölyesi ile evlerindeki atık kumaşlara yeniden hayat veriyor. Eskiyen kumaşları çanta, süs eşyası, yatak örtüsü gibi ürünlere çeviren kadınlar, bu sayede çevreye ve bütçelerine katkıda bulunuyor.

“Paylaştıkça mutlu oluyorum” Atölyede gönüllü olarak eğitim veren Hülya Özlük, “Amacımız, eski kumaşlardan yeni ürünler üretmek. Evdeki eski ve atılacak kıyafetlerden değişik ürünler üretmek için çalışıyoruz. Ben de Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nde çeşitli kurslara katıldım ve bildiğim şeyleri kadınlara öğretmek istedim. Bize fırsat verdiler ve ekim ayından bu yana burada çalışıyoruz. Kadınlar da çok mutlu, ben de çok mutluyum. Evdeki eski kumaşlardan çanta, nihale, tutacak, yatak örtüsü yapıyoruz. Bildiklerimi buradaki arkadaşlara aktarıyorum. Paylaştıkça mutlu oluyorum” dedi.

“Hem kazanç elde ettim hem arkadaş kazandım” 2017’den bu yana geri dönüşümle ilgili değişik kurslara katıldığını ifade eden kursiyer Çiğdem Ceyhan, “İleri Geri Dönüşüm Atölyesi’ne evdeki atık eşyaları değerlendirmek amacıyla katıldım. Burada yaptığım ürünleri kendi sosyal medya hesabımda sergiliyorum. Beğenen arkadaşlarım alıyor. Hem maddi kazanç elde ettim, hem de arkadaş kazandım. Bu kursun olumlu birçok artısını gördüm” diye konuştu.

“Çöpe atmıyoruz, dönüştürüyoruz” Atölyeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından gördüğünü söyleyen kursiyer Seval Kemaller ise “Eski pantolonlardan, eteklerden ürünler yapıyorum. Atık malzemelerden üretim yapmak çok keyifli. Örneğin bana dar gelen bir etekten şu anda çanta yapıyorum. Ürünlerimi çevreme satıyorum. Eski kıyafetleri ya çöpe atıyorduk ya da birine veriyorduk ama şimdi çok keyifli bir çalışmayla başka bir şeye dönüştürüyoruz. Çevremdeki insanlar beğendikçe bana daha çok şevk geliyor” ifadelerini kullandı.

“Cuma günlerini iple çekiyorum” Kursiyer Fatma Aksu, “Kursta zevkle çalışıyorum. Hem ortamım değişsin hem de eve katkım olsun diye kursa katıldım. Çok keyifle evdeki eşyaları değerlendiriyorum. Örneğin eski yorgan kılıfından çanta, fırın tutacağı yapıyorum. Daha önce çevremden birkaç kişiye fırın tutacağı sattım. Eğer imkânım olursa daha fazla satış yapmak isterim. Kursu çok seviyorum. Cuma günlerini iple çekiyorum” diye konuştu.

İranlı kursiyer kursta çok mutlu İranlı kursiyer Nahid Vegari de “Ben 8 yıl önce İran’dan İzmir’e geldim. Evde çok sıkılınca araştırdım, bu kursa katıldım. Çok mutluyum. Burada arkadaşlarla yeni işler öğrendim. Çanta yapıyorum, tavşan ve tavuk gibi oyuncaklar yapıyorum. Yaptığım ürünleri arkadaşlarıma hediye ediyorum. Birçok arkadaşıma buraya gelmeleri için öneride bulundum” dedi.

“Henüz satmaya kıyamıyorum” Selma Bozkurt isimli kursiyer de hobi olarak kursa katıldığını belirterek şöyle konuştu: “Çocuklarımı okuttum, evlendirdim; evde çok sıkılıyordum. Burayı bana bir arkadaşım tavsiye etti. Buraya geldiğim zaman çok mutlu oluyorum. Cuma günlerini iple çekiyorum. Daha fazla üretim yapıp satış yapmayı düşünüyorum ancak henüz fazla ürünüm olmadığı için satmaya kıyamıyorum.”

“Terapi gibi geliyor” Geçirdiği bir rahatsızlığın tedavi sürecinde kursa katıldığını belirten Ruhisar Özbey isimli kursiyer, “Ben önemli bir rahatsızlık geçirdim ve tedavim devam ediyor. Burayı terapi olarak görüyorum. Torunuma atık kumaşlardan oyuncak yaptım, kapıma süs yaptım. Burada paylaşım var. Arkadaş grubuyla hem muhabbet ediyoruz hem de ürün yapıyoruz. Çok memnunuz” sözlerine yer verdi.

İleri Geri Dönüşüm Atölyesi, Örnekköy’deki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde cuma günleri düzenleniyor. Yeni dönem kayıtları için 232. 293 33 72 numaralı telefon aranabilir.