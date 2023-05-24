Ateşe Halilov’dan OSTİM’e ziyaret

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Ataşesi Ceyhun Halilov Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM)’ni ziyaret etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ziyarette Azerbaycan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alındı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesinde iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın makamında gerçekleşen ziyarette, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanvekili Sıtkı Öztuna, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörü Esma Akyüz ve OSTİM OSB Dış İlişkiler Koordinatörü Hamza Akca da hazır bulundu.