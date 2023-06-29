Atatürk’ün tören arabası İzmitlilerle buluşuyor

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı programları kapsamında Atatürk’ün tören arabası olarak kullanılan otomobilin replikasını İzmitlilerle buluşturuyorKOCAELİ (İGFA) - Milli ve dini bayramları İzmitlilerle birlikte kutlayan Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılını çifte bayram coşkusuyla Kurban Bayramı’nın 1. gününde önemli etkinliklere imza atıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yarışmalar, turnuvalar, doğa yürüyüşleri ve çocuklar için özel etkinliklerin organize edildiği kutlamalar akşam Yüksek Sadakat konseriyle doruklara çıkacak.

VATANDAŞLAR BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Orijinali Anıtkabir Atatürk Müzesinde sergilenen 1935-1938 yılları arasında Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tören arabası olarak kullanılan otomobilin replikası İzmit’in Düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kapsamında İzmit’te sergileniyor. Otomobil ilk olarak Merkez Bankası önünde vatandaşlarla buluştu. Ardından da Yahya Kaptan Arasta Park önünde, Alikahya Havuzbaşında, Cumhuriyet Parkında vatandaşlara sunulurken önümüzdeki saatlerde de Kent Meydanında ve Belsa Plazada (A-B Blok arası) fotoğraf çekimi için yer alacak.