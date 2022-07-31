Atatürk’ün sevdiği kahvenin üreticisinden İzmit'e ziyaret

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret eden Kuru Kahveci Kara Salihoğlu işletmesinin sahibi Uğur Ünal Atatürk’ün severek tükettiği meşhur kahveyi üretmekten gurur duyduklarını ifade ederek 5 Aralık Türk Kahvesi Festivali hakkında fikirlerini paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kuru Kahveci Kara Salihoğlu işletmesinin sahibi, aslen İzmitli olan Uğur Ünal İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti.

Ünal ziyaretinde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’nun Göynük ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette Kuru Kahveci Kara Salihoğlu’nun Türk Kahvesini çok beğendiğini ifade etti.

UNESCO belgeli üretici olduğunu ifade eden Uğur Ünal, Atatürk’ün çok sevdiği kahvenin üreticisi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

2012 yılından beri Kuru Kahveci Kara Salihoğlu firmasının işletmeciliğini yapan Ünal, Atatürk’ün beğenerek tükettiği bu lezzeti Gülümse Kafeler aracılığıyla İzmit halkıyla da buluşturmak istediklerini vurguladı.

Uğur Ünal ayrıca bu senede yapılması planlanan 5 Aralık Türk Kahvesi Festivali'nde gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin Başkan Hürriyet ile fikir alışverişinde bulundu.

Ünal ziyaretinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e Türk Kahvesi hediye etti. Başkan Hürriyet ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmitli işletmeciye iş hayatında başarılar diledi.