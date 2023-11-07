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Atatürk’ün imzaladığı “Mebus Defteri” satıldı

YAŞAM 07.11.2023, 07:38
Atatürk’ün imzaladığı “Mebus Defteri” satıldı

İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 100. Yıl Özel Müzayedesi’nde çok anlamlı bir eser satışa çıkarıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılına adanmış tarihsel, kültürel birikimi yansıtan, özel parçaların yer aldığı müzayedenin en özel parçalarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzası bulunan “Mebus Defteri” Başkan Tunç Soyer’in talebi üzerine 75 bin liraya İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivine kazandırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen İZKİTAP – İzmir Kitap Fuarı; imza etkinlikleri ve söyleşilerin yanı sıra müzayedelere de ev sahipliği yaptı.  100. Yıl Özel Müzayedesi, Hermes Sahaf Kurucusu Ümit Nar yönetiminde gerçekleştirildi. Müzayedede aralarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasını taşıyan Mebus Defteri, Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde eşi Piraye için yaptığı “Nazım, Bursa, Zevcem Pirayem” yazılı ahşap kalemlik, 1954 yılına ait “İzmir'de Alınteri, Boyozcu, Kordon 1954” ıslak imzalı Ara Güler kaşeli fotoğraf, İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin’in de yer aldığı gazeteci, yazar, milletvekili Ahmed Rasim’e ithaflı ıslak imzalı fotoğraf, Cemal Süreya, Behçet Necatigil, Uğur Mumcu gibi değerli yazarların imzalı kitaplarının da olduğu birçok özel parça yer aldı.
  En anlamlı eser artık İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivinde Müzayedenin en özel parçalarından biri olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu meclisi olan Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Mardin milletvekili Derviş (Ural) Bey’e ait 23 Nisan 1920 tarihli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasının olduğu “Mebus Defteri” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isteğiyle 75 bin TL bedelle satın alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivine kazandırıldı. Sağ yaprağında 23 Nisan 1336 (1920) tarihi ve altında Atatürk’ün imzası bulunan sol sayfadaysa Derviş Bey’in fotoğrafı ve isminin bulunduğu, altta da meclisin mührünün olduğu defter artık İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivinde yer alacak.
  Başkan Soyer: İlkelerine de, hatıralarına da sahip çıkacağız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu anlamlı gelişmeden duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi:
“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında İzmir olarak bize yakışanı yaptık. Kurtuluş mücadelemizin simgesi Büyük Millet Meclisi’nin ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını taşıyan böyle bir eser elbette en çok İzmir’e yakışırdı. Atamızın ıslak imzası bulunan Mebus Defteri’nin müzayedeye konulacağını duyduğum anda arkadaşlarıma bu eserin arşivimize kazandırılması gerektiğini söyledim. Değeri maddiyatla ölçülemeyecek bir hatıranın artık İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivinde yer alacak olmasından büyük onur duyuyorum. İzmirliler olarak Atamızın ilkelerine de, hatıralarına da daima sahip çıkacağız.”

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