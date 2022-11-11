Atatürk’ün en sevdiği yemekler İzmit'te vatandaşlara ikram edildi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından camilerde vatandaşlara Atatürk’ün en sevdiği yemekler ikram edildi. İkram sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete göçen tüm şehitlere dualar okundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıl dönümü nedeniyle camilerde kuru fasulye ve pilav ikram etti. Atatürk’ün sevdiği yemekler en sevdiği yemek olan etsiz kuru fasulye ve pilav ikramı Zincirlikuyu Cami, Mehmet Ali Paşa Cami, Kuruçeşme Merkez Cami, Fevziye Cami ve Yeni Cuma Cami’nde gerçekleşti.

İzmit Belediyesi Sosyal Destekleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Koordinatörleri tarafından öğle ezanın ardından dağıtılan kuru fasulye ve pilav, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İkram sonrası camilerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete göçen tüm şehitlere dua edildi.