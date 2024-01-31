Atatürk'ün sevdiği şarkıları TEV Kocaeli Korosu seslendirdi

Türk Eğitim Vakfı Kocaeli Şubesi Türk Müziği Korosu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Cumhuriyetin 100. yılına özel, Atatürk’ün sevdiği şarkılarının seslendirildiği bir konser gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - 56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye’nin köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), kurulduğu günden bu yana başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vererek binlerce gencin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Türk Eğitim Vakfı Kocaeli Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müziği Korosu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Cumhuriyetin 100. yılına özel bir konser gerçekleştirdi.

Tenzile Akman şefliğinde gerçekleşen konserde, TEV bursiyerleri ve TEV gönüllerinden oluşan 35 kişilik koro, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirerek dinleyicilere 100. yıl heyecanını bir kez daha yaşattı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türk Eğitim Vakfı Kocaeli Şubesi Türk Müziği Korosu konserine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Eski Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin, STK yönetici ve başkanları, davetliler ve TEV bursiyerleri katılım sağladı.

14 TEV bursiyeri ve 21 TEV gönüllüsü olmak üzere toplam 35 kişiden oluşan Türk Eğitim Vakfı Kocaeli Şubesi Türk Müziği Korosu’nda TEV Kocaeli Şube Başkanı Derya Kurt, Türk Müziği Korosu'nun Atatürk’ün en sevdiği şarkılara yeniden hayat vererek unutulmaz anlar yaşattığına dikkati çekerek, 100. yıl coşkusunu yaşayan tüm katılımcılara anlamlı etkinlikte emeği geçenler adına teşekkür etti.