Atatürk'ün sevdiği herşey' sergisi açıldı

Bodrum'da Mor Sanat ve Cano Restaurant işbirliği ile 10 Kasım Atatürk'ü anma günün de 'Atatürk'ün sevdiği her şey' temalı bir sergi hazırlandı.MUĞLA (İGFA) - 33 Sanatçının katıldığı Sergi hem hüzünlü hem gururlu bir şekilde sanat severlerle buluşturuldu.

10 Kasım günü açılan sergi Kasım ayı sonuna kadar Bodrumlu sanat severler tarafından Cano Restaurant da pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilecek.