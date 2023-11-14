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Atatürk'ün sevdiği herşey' sergisi açıldı
YAŞAM 14.11.2023, 09:14
Bodrum'da Mor Sanat ve Cano Restaurant işbirliği ile 10 Kasım Atatürk'ü anma günün de 'Atatürk'ün sevdiği her şey' temalı bir sergi hazırlandı.MUĞLA (İGFA) - 33 Sanatçının katıldığı Sergi hem hüzünlü hem gururlu bir şekilde sanat severlerle buluşturuldu.
10 Kasım günü açılan sergi Kasım ayı sonuna kadar Bodrumlu sanat severler tarafından Cano Restaurant da pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilecek.
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