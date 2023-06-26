Atatürk'ün makam otosunun replikası İzmit’te

İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı programları kapsamında Atatürk’ün tören arabası olarak kullanılan otomobilin replikasını İzmitlilerle buluşturacakKOCAELİ (İGFA) - Atatürk’ün tören arabasının replikası İzmit’in Kurtuluş gününde halkla buluşacak

Milli ve dini bayramları İzmitlilerle birlikte kutlayan İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılını çifte bayram coşkusuyla Kurban Bayramı’nın 1. gününde önemli etkinliklere imza atacak.

Bayram coşkusu belediye meydanında doyasıya kutlanacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yarışmalar, turnuvalar, doğa yürüyüşleri ve çocuklar için özel etkinliklerin organize edileceği kutlamalar Yüksek Sadakat konseriyle doruklara çıkacak.

İZMİTLİLER BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRECEK

Orijinali Anıtkabir Atatürk Müzesinde sergilenen 1935-1938 yılları arasında Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tören arabası olarak kullanılan otomobilin replikası İzmit’in Düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kapsamında İzmit’te sergilenecek. Otomobil ilk olarak saat 11.30’da Merkez Bankası önünde vatandaşlarla buluşacak. Ardından da saat 12.00’da da Yahya Kaptan Arasta Park önünde, 13.00’da Alikahya Havuzbaşında, 14.30’da Cumhuriyet Parkında, 16.00’da Kent Meydanında ve 17.00’da da Belsa Plazada (A-B Blok arası) fotoğraf çekimi için İzmitlilere sunulacak.