Son Dakika

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi kutlandı

YAŞAM 23.12.2023, 15:14
Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kırklareli’ne gelişinin 93.yıldönümü, 20 Aralık günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenler Kırklareli Belediyesi’nin organizasyonunda Halk Eğitim Merkezi’nde devam etti.

Burada da ilk olarak saygı duruşu gerçekleşti ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.

Kesimoğlu, konuşmasına; “Bu güzel günde, bu coşkulu ve heyecanlı günde her birinizi saygıyla, sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum” diyerek başladı ve şöyle devam etti:

“Bundan tam 93 yıl önce Kırklareli tren garı, kurulduğu günden bu yana hiç bu kadar kalabalıkla karşı karşıya kalmamıştı. Hava soğuktu. Ama kimse üşümüyordu. O büyük buluşma bundan tam 93 yıl önce gerçekleşti.  ‘Büyük kurtarıcı, büyük halaskar, Cumhurbaşkanımız’ sesleri arasında, beyaz trenden inen o kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tü.”

Başkan Kesimoğlu, Gazi Mustafa Kemal’in Kırklareli ziyaretinde Valilik, Belediye, Süvari Komutanlığı başta olmak üzere çok önemli yerlerde misafir olduğunu belirterek, her bir ziyaretin ayrı bir anlam ve mesaj içerdiğini, Kırklareli’nin demokrasiye olan bağlılığının o dönemde de sembol haline geldiğini vurguladı.

Başkan Kesimoğlu konuşmasında önemli bir ayrıntıyı daha açıklayarak; “Önceki ismi Kırkkilise olan Kırklareli, ismine 1924 yılında kavuşmuştur. Zamanın milletvekili Fuat Umay, bu konuda bir kanun teklifi vermiş ve isim değişikliği yasalaşmıştır. Elimde buna ait meclis tutanağı var. Burada bir tarih göze çarpıyor. 20 Aralık 1924. Atamızın ziyareti de 20 Aralık. Bunu tesadüfle açıklamak pek mümkün değil. Mustafa Kemal 20 Aralık tarihini bilinçli bir şekilde seçti diye tahmin ediyorum” dedi.

Kırklarelililerin 93 yıldan bu yana bu büyük ve tarihi buluşmanın, bu milli duruşun yıldönümlerini hep derinden hissettiğini ifade eden Kesimoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz Atamızı her zaman bağrımıza bastık. O, Kırklareli’nden hiç gitmedi. Burada anneler bebeklerini, Mustafa Kemal sevgisiyle besler büyütür. Kırklareli’nde laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin yılmaz savunucuları yaşar. Bu kentte yaşayanların nabzı Mustafa Kemal diye atar. Kırklareli’nde ölçülemeyen yurt sevgisiyle yaşayan insanlar çoktur. Biz böyle tutunuyoruz hayata. Mustafa Kemal bizim sevgimiz, sevdamız, kara sevdamızdır. Bu büyük buluşmanın yıldönümünde sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Her birinizi tek tek, sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Yaşasın Kırklareli, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, sonsuza dek yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

Program, Kırklareli Fen Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirler, Atatürk’ün sevdiği müzik eserlerinin seslendirilmesi ve vals gösterisi, Yazar Haluk Işık’ın “Atatürk’ün Yurt Gezileri ve Kırklareli” konulu konuşması  ve Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi zeybek gösterisiyle devam etti. Ardından, fotoğraf sergisi ve hardaliye ikramı ile sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Karagümrük 17 18
14. Başakşehir 16 18
15. Alanyaspor 16 17
16. Gaziantep FK 17 17
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 16 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 17 28
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 14
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Aston Villa 18 39
3. Liverpool 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. Brighton 18 27
9. West Ham United 17 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Sheffield United 18 9
20. Burnley 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 17 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5