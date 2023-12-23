Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kırklareli’ne gelişinin 93.yıldönümü, 20 Aralık günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenler Kırklareli Belediyesi’nin organizasyonunda Halk Eğitim Merkezi’nde devam etti.

Burada da ilk olarak saygı duruşu gerçekleşti ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.

Kesimoğlu, konuşmasına; “Bu güzel günde, bu coşkulu ve heyecanlı günde her birinizi saygıyla, sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum” diyerek başladı ve şöyle devam etti:

“Bundan tam 93 yıl önce Kırklareli tren garı, kurulduğu günden bu yana hiç bu kadar kalabalıkla karşı karşıya kalmamıştı. Hava soğuktu. Ama kimse üşümüyordu. O büyük buluşma bundan tam 93 yıl önce gerçekleşti. ‘Büyük kurtarıcı, büyük halaskar, Cumhurbaşkanımız’ sesleri arasında, beyaz trenden inen o kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tü.”

Başkan Kesimoğlu, Gazi Mustafa Kemal’in Kırklareli ziyaretinde Valilik, Belediye, Süvari Komutanlığı başta olmak üzere çok önemli yerlerde misafir olduğunu belirterek, her bir ziyaretin ayrı bir anlam ve mesaj içerdiğini, Kırklareli’nin demokrasiye olan bağlılığının o dönemde de sembol haline geldiğini vurguladı.

Başkan Kesimoğlu konuşmasında önemli bir ayrıntıyı daha açıklayarak; “Önceki ismi Kırkkilise olan Kırklareli, ismine 1924 yılında kavuşmuştur. Zamanın milletvekili Fuat Umay, bu konuda bir kanun teklifi vermiş ve isim değişikliği yasalaşmıştır. Elimde buna ait meclis tutanağı var. Burada bir tarih göze çarpıyor. 20 Aralık 1924. Atamızın ziyareti de 20 Aralık. Bunu tesadüfle açıklamak pek mümkün değil. Mustafa Kemal 20 Aralık tarihini bilinçli bir şekilde seçti diye tahmin ediyorum” dedi.

Kırklarelililerin 93 yıldan bu yana bu büyük ve tarihi buluşmanın, bu milli duruşun yıldönümlerini hep derinden hissettiğini ifade eden Kesimoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz Atamızı her zaman bağrımıza bastık. O, Kırklareli’nden hiç gitmedi. Burada anneler bebeklerini, Mustafa Kemal sevgisiyle besler büyütür. Kırklareli’nde laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin yılmaz savunucuları yaşar. Bu kentte yaşayanların nabzı Mustafa Kemal diye atar. Kırklareli’nde ölçülemeyen yurt sevgisiyle yaşayan insanlar çoktur. Biz böyle tutunuyoruz hayata. Mustafa Kemal bizim sevgimiz, sevdamız, kara sevdamızdır. Bu büyük buluşmanın yıldönümünde sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Her birinizi tek tek, sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Yaşasın Kırklareli, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, sonsuza dek yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

Program, Kırklareli Fen Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirler, Atatürk’ün sevdiği müzik eserlerinin seslendirilmesi ve vals gösterisi, Yazar Haluk Işık’ın “Atatürk’ün Yurt Gezileri ve Kırklareli” konulu konuşması ve Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi zeybek gösterisiyle devam etti. Ardından, fotoğraf sergisi ve hardaliye ikramı ile sona erdi.