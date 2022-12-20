Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yıldönümü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin ama hiç gitmeyişinin 92. yılını kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Büyük Kurtarıcı Memleketine Hoş Geldin! Senin fikirlerin ve senin ışığınla özdeşleşen bu şehir Seni sonsuza kadar hep farklı sevecek" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin ama ruhen ve fikren hiç ayrılmayışının 92. yılını yayınladığı mesajla kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük kurtarıcı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edirne’ye son kez 21 Aralık 1930 yılında Cumhurbaşkanı olarak geldiğini belirten Gürkan, “Tarih 21 Aralık 1930. Edirne, o meşhur soğuklarından birini yaşıyordu. Ama bu soğuk hava Edirne halkının sokakları doldurmasına engel olamadı. Edirne halkı, heyecanla büyük kurtarıcısını bekliyordu. Saat:17.30 sıraları İstanbul yolunda görülen otomobil ışıkları müjdeli haberi getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, geliyordu. Halk, Gazisine kavuşmuştu. Edirne halkı sevincini ve coşkusunu tezahüratlar ile gösteriyor, yer gök inliyordu. Yaşa, Varol Mustafa Kemal Atatürk.

Dönemin Belediye Başkanı Ekrem Demiray, Paşa’ya “Edirne'ye hoş geldiniz Büyük Gazi” diyerek, saygılarını sundu. Büyük Gazi, “Memnun oldum. Esasen Edirne'nin yabancısı değilim. Halkın gösterilerinden son derece duygulandım” diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 4 gün boyunca kaldığı Edirne’de Tarihi Belediye Binası’nda konakladı, burada çok önemli kararlara imza attı.

Bugün, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin ama hiç gitmeyişinin 92. yılını kutlamanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin serhat kenti, bu ülkenin batıdaki kalesi olan Edirne’miz her daim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmiş; onun emanetine her şart ve durumda sahip çıkmıştır. Edirne halkı sonsuza kadar yolunu Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri ile aydınlatmaya devam edecektir.

Tüm Edirne halkı adına bugün bir kez daha gururla söylüyorum ki, Büyük Kurtarıcı Memleketine Hoş Geldin! Senin fikirlerin ve senin ışığınla özdeşleşen bu şehir Seni sonsuza kadar hep farklı sevecek.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 92. yılı kutlu olsun”