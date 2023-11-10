Son Dakika

Atatürk Rotterdam’da anıldı

YAŞAM 10.11.2023, 17:53
Atatürk Rotterdam’da anıldı

Atatürk 85.ölüm yıldönümünde Hollanda’nın Roterdam şehrinde Atatürk Sokağı’nda anıldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85. Yıldönümünde Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki Atatürk Sokağı’nda  60 dolayında Türk vatandaşı tarafından anıldı.

Saat 9.05'te Altın Lale Vakfı ve Atatürk evinin organizesi ile gerçekleşen tören, Hollanda’nın değişik şehirlerinden gelen vatandaşların  Atatürk ve tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması ile başladı. Törene katılanlar ardından  İstiklal Marşını bir ağızdan söylediler.

Törenin gerçekleştiği Atatürk Sokağı törene katılanlar tarafından Türk ve Atatürk bayrakları donatılarak sokak  çiçek bahçesine çevrildi.

Buradaki törende konuşan Atatürk Evi sahibi ve Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker yaptığı konuşmada, "Atatürk tüm dünyada bir ekoldür. Kadınlara verdiği haklar unutulmaz. Bu gün 22 ülkede Atatürk heykeli varsa bu ona  verilen sevgi ve saygıdandır. Atatürk vefatının 85  ci yılında  dünyanın her yerinde  saygı ile anılıyor. Dünyada böyle başka bir lider yoktur. Onun için ne yapsak azdır dedi. Organizeye destek veren Şahin Arabacı ve Meral Tokay ile tüm arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Törene katılanlara daha sonra Bülent Türker’in Atatürk ve Çanakkale Müzesi’ne çevirdiği evinde ikramda bulunuldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. A.Demirspor 11 21
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 11 18
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 12 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 12 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 11 20
6. Göztepe 11 20
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 12 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3