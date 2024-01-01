Atatürk Orman Parkı’na tam not

Bolu Belediyesi revize edilen Atatürk Orman Parkı’nın son halini paylaştı. Doğalını artamayan yapay gölet ve çevre düzenlemeleriyle muhteşem bir kimliğe bürünen park, Bolululardan büyük beğeni topluyor.BOLU (İGFA) - Son dört yılda 63 yeni parkı Bolu’ya kazandıran Bolu Belediyesi, mevcuttaki 20 parkı da baştan aşağı yeniledi.

Boluluların göz bebeği Atatürk Orman Parkı da yenilenen parklardan biri oldu. Sağlık Mahallesi’ndeki park, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan öncülüğünde baştan aşağı yenilendi.

Parka doğalı aratmayan biri devasa 2 yeni yapay gölet inşa edilirken, yürüyüş ve koşu parkurları ile çocuk oyun alanlarındaki oyun grupları da baştan aşağı yenilendi. Ayrıca vatandaşların hoş vakit geçirmeleri ve dinlenmeleri için de parkın birçok noktasında çok sayıda kamelya, bank ve masa monte edildi.

Yapılan çalışmalarla Atatürk Orman Parkı muhteşem bir kimliğe büründü. Su ögeleriyle yeşilin bütünleştiği parka vatandaşlar da tam not verdi.