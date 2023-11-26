Atatürk Kıyafetleri göz kamaştırdı

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Cumhuriyetimizin 100.yıl etkinlikleri kapsamında "Atatürk Kıyafetleri Defilesi” düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı ve Türk Kadınlar Birliği’nin ev sahipliği yaptığı defileye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de büyük ilgi gösterdi.

Başkan Uzunlu yaptığı konuşmada kıyafetlerin toplumların kültürel mirası olduğunu ve kişilerin kimliklerine ilişkin anlamlar taşıdığını söyledi. Atatürk’ün, annesi Zübeyde Hanım ve manevi evladına ait kıyafetlerin sergilendiği defilede bir dönem de gözler önüne serildi. Mirasımıza sahip çıkarak göz nuru ile onları hazırlayan Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’ne de teşekkür eden Uzunlu, kıyafetleri halkla buluşturmaya vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhuriyetimizin 100.yılında yurt çapında gerçekleştirilen her faaliyetin değerli olduğu, bu etkinliklerde tarihin geçmiş sayfalarına dönülerek çekilen cefaları, yapılan fedakârlıkları hatırladığımıza ve kazanımlarımıza bakarak da cumhuriyetin kıymetini anladığımıza dikkat çekti.

Cumhuriyet rejiminin sağladığı eşitlik imkânı ile kadınların bir birey olup özgürlüğü yaşadığını söyleyen Uzunlu, 99 yıl önce Türk Kadınlar Birliği Derneği’ni kuran Nezihe Muhittin ve arkadaşlarının kadınların eşitliğe ulaşması için çok çaba sarf ettiğini, ısrarcı tutumları ile de halkı ve o zamanki aydın kesimi eşitliğe hazırladıklarını vurguladı.

Sözlerini Cumhuriyetin 100.yılını kutlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve Atatürk’ün kadınlar için çok değerli büyük bir lider olduğunu belirterek tamamladı.