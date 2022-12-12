Atatürk Çocukları'ndan 49. kütüphane Milas'ta açıldı

Muğla'da Milas Belediyesi ve İzmir Kitap Gönüllüleri’nin katkılarıyla Bafa’da hazırlanan Atatürk Çocukları Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.MUĞLA (İGFA) - Milas’a bağlı Bafa Mahallesi’nde Milas Belediyesi’nin katkılarıyla 49. Atatürk Çocukları Kütüphanesi açıldı. Kurucusu Mesut Tim’in Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, bilgili ve bilinçli çocuklar yetiştirmek adına ülke genelinde açtığı Atatürk Çocukları Kütüphaneleri’nin 49.’su Milas Belediyesi Bafa Hizmet Binası içerisinde düzenlenen törenle açıldı.

İlk etapta 2 bin 500’ü aşkın kitabın yer aldığı kütüphanenin envanteri, gelecek yeni bağışlarla çeşitlenecek…

Bafa’da düzenlenen açılış töreninde konuşan Atatürk Çocukları Kütüphaneleri kurucusu Mesut Tim, 2006 yılından bu yana, tamamen bağışlarla kütüphaneleri kurduğunu belirterek, “Türkiye’nin duyarlı vatandaşlarının desteği ile Atatürk Çocukları Kütüphaneleri adı altında çocuk kütüphaneleri kuran emekli bir vatandaş, eski bir gazeteciyim. Bugün burada açtığımız kütüphaneyle Türkiye’nin 15. ilinde kütüphanemizi açmış olduk. Kütüphanemizde 2 bin 500 kitap var. Eminim başta çocuklar olmak üzere tüm mahalle halkımız bu kütüphaneden faydalanacak. “ diye konuştu. Tim, konuşmasının sonunda, Atatürk’ün “Kitap okumasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım” sözünü hatırlattı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, kitabın kendi hayatında da çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Kitap, öğrenme şekillerinden birisidir. İnsanı en çok geliştiren, zihni en çok geliştiren ve bence en yararlı öğrenme yöntemidir. Başta çocuklarımız olmak üzere herkesin kitapla, okumakla çok yakın bir temas içerisinde olması gerekiyor. Burası sadece kitap depolanan bir kütüphane olarak değil, gerçekten Atatürk’ün arzuladığı, onun ilke ve prensiplerini içselleştirmiş çocukların yetişeceği bir okuma odası olarak değerlendirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.