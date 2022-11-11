Ata’nın sevdiği şarkılar Güzelbahçe’den yükseldi

10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında Güzelbahçeli gençler Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Kaymakamlığı, Güzelbahçe Belediyesi ve Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçe sınırlarında oturan veya okuyan 9-13 yaş, 14-25 yaş kategorilerinde yarışmaya katılan gençler arasında düzenlenen “Geleceğimiz Atatürk için söylüyor” 4. şarkı yarışması Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’ Tuncel Kurtiz Salonu’nda yapıldı.

Programa Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar ve eşi Yasemin Bakraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, CHP İl Sekreteri Fulya Alçay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Ali Eşref Demir, MHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kamil Cesur, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik,Meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmaları sonrasında Türk Müziği Sanatçısı Ersin Kuşkanat, Müzik Öğretmeni,-Besteci Cansu Kırca, Sanatçı- Vokal KoçuDr. Aydın Öğüt, MüzikologEvrim Ateşler ve Sanat Yönetmeni Korhan Özgören’denoluşan jüri, yarışmaya katılan 13 gencin, sahnede canlı performanslarını dinledi ve not verdi.

Sahne performanslarının yanı sıra, sesini doğru kullanma, şarkıyı ritmine uygun seslendirme, şarkı sözlerini doğru söyleme ve şarkıyı doğru tonda seslendirme gibi kriterler üzerinden değerlendiren jüri üyeler 9-13 yaş grubunda; Özge Deniz Ünal birinci, Eda Naz Atış ve Nisan Erdoğan üçüncü oldu. 14-25 yaş grubunda; Mehmet Ali Ertaş birinci, Nilsu Gencel.ikinci, Zeynep Simitçiüçüncü oldu. Birincilere tam, ikincilere yarım üçüncülere çeyrek altın hediye edildi.

Özel yarışmacı Ebrar Su Demir’in seslendirdiği ‘Vardar Ovası’ parçası büyük alkış topladı.

Program sonunda jüri üyelerine ve katkı sunanlara plaket ve katılım belgeleri verildi.

Gece, jüri üyelerinin, yarışmacıların ve salondaki izleyicilerin “İzmir Marşı’nı hep bir birlikte söyleyerek son buldu.