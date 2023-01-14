Ata yadigarını TEV andı

TEV bağışçısı Atatürk'ün en sevdiği sanatçılardan Safiye Ayla Targan ve eşi merhum Şerif Muhiddin Targan kabirleri başında anıldıİSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet döneminin en ünlü Türk Sanat Müziği sanatçılarından olan ve sesiyle gönüllere taht kuran TEV bağışçısı Safiye Ayla Targan ve eşi merhum Şerif Muhiddin Targan, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabirleri başında Türk Eğitim Vakfı (TEV) yönetimi, bursiyerleri, yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

Atatürk’ün en beğendiği seslerden biri olan, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz isimlerinden Safiye Ayla Targan ve eşi merhum Şerif Muhiddin Targan, Safiye Ayla’nın 25. ölüm yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı. 13 Ocak Cuma günü gerçekleşen anma törenine, Targan Ailesi yakınlarının yanı sıra TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerleri de katıldı.

TEV Mütevelliler Heyeti Üyesi olan Safiye Ayla ve eşi merhum Şerif Muhiddin Targan’ın anıldığı törende konuşan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, şunları söyledi: “Türk Sanat Müziğinin en zarif sanatçılarından olan Safiye Ayla’nın vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Yaptıklarıyla binlerce gence ilham kaynağı olan Safiye Ayla, vakfımızın da çok kıymetli bağışçılarından biriydi. Bu değerli sanatçının ismini burslarla yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Safiye Ayla çok zor şartlarda ve öksüz olarak büyüdü, Türk Eğitim Vakfı aslında kendisinin seçilmiş ailesi oldu. Yaptığı bağışla bugüne kadar başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan 1.910 öğrencinin eğitim hayatına ışık tuttu. Safiye Ayla, büyük TEV Ailesi’nin her zaman bir parçası olacak. Bu nedenle vakfımız yaşadığı sürece kendisini anmaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin.”