Ata Sporlu genç kızlardan Müdür Demirtaş'a ziyaret

Ata Spor final maçında Manisa BBSK yı 3-0 lık net skorla yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Manisa’yı Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazanan Ata Spor ilk ziyaretini Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Ata Spor kurucusu Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz'a yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da başarısından sıkça söz ettiren Ata Spor genç kızlar voleybol takımı Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek.

Şampiyon takımın baş antrenörü Osman Koca yaptığı açıklamada "Alt yapıda birçok oyuncu yetiştirerek bu kapsamda Manisa’nın en başarılı kulübü olduğumuzu düşünüyorum. Amacımız Manisa’mızın kızlarına sporu sevdirmek ve bu kültür de onları hayata en iyi şekilde hazırlamak. Biz özel bir kulübüz. Herhangi bir kurum gücümüz ve ekonomik özgürlüğümüz yok. Birçok eksikliklere rağmen çok iyi antrenman planlaması ve sporcularla ailelerimizin mükemmel uyumunu sağlayarak bu günlere geldik. Emeği geçen herkese ve maça gelen büyük Ata Spor ailesine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise " Ata Sporumuzun başarısı bizleri mutlu etmiştir. Yunusemre eğitim ve sporda her zaman zirvede. Ata Spor Kulübü yöneticilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Ata Spor Kulübü Kurucusu Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ise, bugüne kadar büyük başarılara imza attıklarını belirterek, "Bugünden sonra da başarılar inanıyorum devam edecektir. Başta Ata Sporun baş antrenörü Osman Koca, kulüp yöneticilerine ve sporcularımıza bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ederim" dedi.