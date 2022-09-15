Ata'nın su içtiği tas İzmir'de sergileniyor

İzmir'de Kurtuluşun 100. Yılına özel olarak Selçuk Efes Kent Belleği’nde açılan “100. Yılın Işığında Atatürk’ün Gölgesinde” Fotoğraf Sergisi devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Selçuk Efes Kent Belleği’nin uzun yıllar süren çalışmalar sonucu dijital ortama aktardığı, Atatürk’ün Efes Selçuk’a gelişlerinde çekilen fotoğraflar ve kentte gerçekleşen milli bayramlar, anma ve kutlamalarda çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Efes Selçuk’un kurtuluşunun 100. Yılında açılmıştı.

Cumhuriyet tarihinin Efes Selçuk’taki izlerini anlatan sergide ayrıca Atatürk’ün 10. Yıl Nutkunun kopyası da sergileniyor.

ATATÜRK’ÜN SU İÇTİĞİ TAS KENT BELLEĞİNDE

“100. Yılın Işığında Atatürk’ün Gölgesinde” adlı serginin en dikkat çekici parçası ise Mustafa Kemal Atatürk’ün su içtiği tas oldu.

Efes Selçuk’ta yaşayan Girit göçmeni Fatma Irmak’a ait olan tas, 9 Şubat 1924’te Atatürk’ün Efes Selçuk ziyareti esnasında o sıralarda 5 yaşında olan Fatma Irmak tarafından Atatürk’e su ikram edilirken kullanılmış. Bir asırlık hikâyesi olan bakır tas da artık Selçuk Efes Kent Belleği’ne emanet. Atatürk’ün su içtiği bakır tas, Selçuk Efes Kent Belleği’ne Atakan Çiğdem tarafından bağışlandı.

Yoğun ilgi gören sergi 10 Kasım’a kadar Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaret edilebiliyor.