Ata'nın sevdiği şarkılar İzmir Narlıdere'de yankılandı

İzmir'de Narlıdere Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete uğurlanışının 84’üncü yılında unutulmaz bir konserle anıldı.İZMİR (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 84.yılında Narlıdere Belediye Türk Sanat Müziği Korosu’nun verdiği unutulmaz konserle anıldı. Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve türküleri seslendiren koro, izleyenlerden büyük alkış aldı. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser öncesinde, araştırmacı-yazar Hanri Benazus'un koleksiyonundan oluşan Atatürk Fotoğrafları Sergisi ve çocuk resim kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı Hayalimdeki Atatürk Resim Sergisi sanatseverle buluştu.

Milli mücadelemizin lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anısına gerçekleştirilen konser, sanatseverlere duygusal anlar yaşattı.

Şef Hüseyin Güzeltepe yönetimindeki konserde, Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendiren koroya zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti. Narlıderelilerin büyük ilgi gösterdiği ve yaklaşık 2 saat süren konser, büyük alkışlarla sona erdi.

NARLIDERE AKM’DE İKİ AYRI SERGİ

Bu arada araştırmacı-yazar Hanri Benazus'un arşivinde yer alan Atatürk fotoğrafları da konser öncesinde Narlıdereliler ile buluştu.

Narlıdere AKM Sergi Salonu’nda yer alan sergide, Atatürk’ün birbirinden özel fotoğrafları yer aldı. Narlıdere Belediyesi resim kursuna katılan çocukların hazırladığı ‘Hayalimdeki Atatürk’ resim sergisi de sanatseverlerden tam not aldı.