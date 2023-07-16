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Asya Kaplan sivrisineğine karşı en etkili yöntem

YAŞAM 16.07.2023, 09:30
Asya Kaplan sivrisineğine karşı en etkili yöntem

Türkiye’nin tamamında görülen Asya Kaplan Sivrisineği ile mücadele için İBB öncü oldu. Yurtdışında başarılı sonuçlar elde edilen Wals sistemli araçlar ilk kez İstanbul’da kullanılmaya başlandı. Bu özel cihazlar, geniş alanların ilaçlanmasını sağlarken üreme kaynaklarına da doğrudan ulaşım imkanı sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Ekipleri, küresel ısınma sebebiyle daha da yaygınlaşan ve kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı gibi şikâyetlerle kendini gösteren Aedas Asya Kaplan sivrisineği ile mücadele için Türkiye’deki en etkin yöntemleri kullanmaya başladı.

12 ay boyunca, sivrisinek ve vektörlerle mücadele çalışmalarını 6 birim üzerinden toplam 611 personelle aralıksız sürdüren İBB ekipleri, ABD’de Aedes mücadelesinde etkinliği kanıtlanmış olan Wals sistemli araçları İstanbul’a getirdi.

TÜRKİYE’DE İLK

Türkiye’de Aedes Asya Kaplan sivrisineğine karşı ilk kez kullanılan cihazlar, geniş alanların ilaçlanması ve tespit edilemeyen üreme kaynaklarına biyosidal ürünlerin ulaşmasını sağlıyor. Wals sistemi sayesinde küçük 80-100 mikron çapındaki mikro biyosidal ürünler, uzağa ve daha geniş alana yaygın bir şekilde iletilebiliyor.

DRONE İLE İLAÇLAMA

İBB, öte yandan Küçükçekmece gölü gibi oldukça büyük ve çevresinde yoğun sivrisinek üremesi görülen geniş sulak alanlarda da etkili olabilmek için İnsansız Hava Araçları (dron) ile ilaçlama çalışmaları yapıyor. İnsan ile müdahale edilmesi zor olan göl ve dere gibi alanlarda dron ile önce tespit çalışması ardından da ilaçlama çalışması yapılarak sivrisineklere karşı etkin bir mücadele yürütülüyor.

Bunun yanında İBB ekipleri, yüzde 90’dan fazlasının insan eliyle oluşturulduğu vektör üreme kaynaklarının ortadan kaldırılması adına vatandaşları bilinçlendirici, bilgilendirici kültürel mücadele çalışmaları da yürütüyor. İnsan eliyle oluşan üreme kaynaklarının yine insan eliyle bertaraf edilebilmesi için içerikler hazırlayarak vatandaşa sunuyor.

SİVRİSİNEK NOKTALARI, YOĞUNLUĞU VE TÜRÜ TAKİP EDİLİYOR

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Ekipleri, ovitraplar (sivrisineklerin yumurtalarını bırakabilecekleri cihaz) ve ergin sivrisinekler için kullanılan tuzaklardan elde edilen verilerle, sahadaki sivrisinek yoğunluğu ve artış hızını, tür tayin laboratuvarı üzerinden takip ediyor. Sahadaki uygulamalar ise, elde edilen bu verilerin yine yerel yönetimlerde ilk defa hayata geçirilen Vektörlerle Mücadele Bilim Kurulu tarafından yorumlanmasıyla şekillendiriliyor. Ayrıca Bilim Kurulu tarafından kullanılan ilaçların direnç ve etkinlik testleri de sürekli olarak gerçekleştiriliyor.

İBB, vektörlerle mücadele çalışmalarını kendi bünyesinde kurduğu bu Bilim Kurulu ile birlikte yürütüyor. Elde ettiği bütün bilgi, birikim, deneyimleriyle tüm yerel yönetimlere örnek oluyor ve organize ettiği kongrelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyor.

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