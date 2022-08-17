Aşure kazanları İzmir Narlıdere'de kaynadı

İzmir Narlıdere ‘de 'Muharrem Ayı ve Aşure Etkinlikleri' kapsamında, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda aşure dağıtımı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile “Muharrem Ayı ve Aşure Etkinlikleri” düzenlendi.

Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda organize edilen etkinlikler kapsamında S.S. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’nin dev kazanlarda aşure kaynattı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Narlıdere CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun, kazandan doldurduğu aşureleri vatandaşlara dağıttı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise çağımızın ozanlarından Yolcu Bilginç, sahneye çıktı. Muharrem ayı için özel olarak hazırladığı repertuvarı Narlıdereliler için seslendirdi.

Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Muharrem ayında oruçlar ve yaslar tutuldu. Aşurede biliyorsunuz; onlarca buğday, meyveler ve çeşitli gıdalar var. Ama aşure piştiği zaman, herhangi bir yemek gibi içerisindeki ürünler yok olup gitmiyor. Her biri bu kazanlarda benliğini korumaya devam ediyor. Aynı şekilde çeşitli inançlardan kökenlerden, insanlar binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyor. Bizimde yerel yönetimler olarak görevimiz bir kültürü bir inancı öne çıkarmak, diğerini yok etmek değil. Herkes, barış ve kardeşlik içerisinde kendi kültürünü ve inancını özgürce yaşayabilmeli. Bu farklılıklar, binlerce yıldan bu yana bu topraklarda var. Bir arada kardeşçe daha uzun yıllar aşuremizi kaynatıp, Muharrem ayında ibadetlerimizi yerine getireceğiz. Bu ülkede dostça, refah içerisinde yaşayacağız” dedi.