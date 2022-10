AstraZeneca'dan geleceğin kadın liderlerine anlamlı destek

AstraZeneca; toplumsal eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında yaptığı birçok çalışma doğrultusunda 11 Ekim Uluslararası Kız Çocukları Günü kapsamında küresel ölçekte başlatılan Girls Belong Here kampanyasına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - AstraZeneca, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla dünya genelinde her yıl 11 Ekim'de yapılan çalışmalar kapsamında Girls Belong Here hareketine katıldı.

Kız çocuklarını kısıtlamaya devam eden ayrımcılık ve ön yargı engellerini yıkmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında genç kadınlar ve kız çocukları dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin yönetim kurullarına davet ediliyor ve onlara seslerini ve fikirlerini duyurabilecekleri bir platform sunuluyor.

AstraZeneca da bu kampanyaya destek vermek amacıyla ekim ayının ilk iki haftasında kız çocukları ve genç kadınlara, yönetim ekipleriyle zaman geçirerek etkileşimde bulunma imkanı sunuyor. Kız çocukları ve genç kadınlar bire bir bilgilendirme toplantıları, üretim tesisi ziyaretleri, kariyer danışmanlığı oturumları ve ekip atölye çalışmalarına katılarak AstraZeneca'da çalışmanın nasıl olduğunu deneyimleme fırsatı buluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AstraZeneca Orta Doğu, Afrika, Türkiye Bölgesi Sorumlu Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu, “AstraZeneca'da global iş gücümüzün yüzde 50'den fazlası kadınlardan oluşuyor. Kadınlar yönetim kurulumuzun yüzde 38'ini, üst düzey yönetici kadromuzun yüzde 42'sini, üst-orta düzey ve üstü yönetici rollerin yüzde 48,1'ini oluşturuyor. 2025 yılına kadar kurum genelinde tüm seviyelerde cinsiyet eşitliğine ulaşma yolunda ilerliyoruz. Bu rakamlarla sektör liderlerinden olsak da kız çocuklarının ve kadınların kendilerini bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) kariyerlerine ait hissetmeleri için yapılması gereken daha çok şey olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle AstraZeneca olarak 11 Ekim Uluslararası Kız Çocukları Günü'nü kutlamak için Genç Sağlığı Programı paydaşımız Plan International tarafından başlatılan Girls Belong Here kampanyasına katılmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.