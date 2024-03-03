Son Dakika

ASSİM ofisleri gençlerin ihracatına aracılık ediyor

YAŞAM 03.03.2024, 10:35
ASSİM ofisleri gençlerin ihracatına aracılık ediyor

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yalım Park’ta düzenlenen Komşu Buluşmalarında, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) ücretsiz ofis verdikleri gençlerin yurt dışına döviz karşılığı yazılım sattıklarını söyledi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Komşu Buluşmalarının dördüncüsü kent sakinlerinin kamp sandalyeleriyle gelip denize karşı kahvesini yudumladığı Yalım Park’ta gerçekleşti. Caner Efe konseriyle başlayan etkinliğe Başkan Uysal eşi Ümran Uysal ile katılırken buluşmada başkan yardımcıları, meclis üyesi adayları, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, muhtar adayları ve kent sakinleri yer aldı.

Başkan Uysal Yalım Park’ta yaptığı konuşmada, ASSİM’de gençlere verdikleri ücretsiz bilgisayar ve ofislerde bilimin, teknolojinin, üretimin konuştuğunu söyledi.

ASSİM’in ofislerinde gençlerin, ürettikleri yazılımları yurt dışına döviz karşılığı ihraç ettiğini söyleyen Başkan Uysal “Çocuklar cayır cayır ihracat yapıyor. Bizim milletimiz yetenekli, yeter ki biz organize olalım. Yeter ki biz gereğini yapalım” dedi.

“Ormanları havadan tohumlayan drone yaptı bizim çocuklar. Gittik. Manavgat'ta 50 dönüm yeri bir günde yemyeşil orman ettik” diyen Uysal sözlerine şöyle devam etti:
“Yeni buluşlar yapan çocuklarımız Türkiye'mizin geleceği, şehrimizin geleceği. Şimdi seçimden sonra, sizlerin desteğiyle yeniden görev aldığımızda inşallah bunları daha da arttıracağız.”
Başkan Uysal, Yalım Park’ta gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Diyarbakırlılar Vakfı’nın (DİTAV) düzenlediği geleneksel geceye katıldı. Başkan Uysal ayrıca, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile Antalya Mardinli İş İnsanları Derneği (ANTMİAD) Başkanı Murat Şahin ve yönetimini ziyaret etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 28 73
2. Galatasaray 27 72
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Rizespor 28 39
7. Sivasspor 28 38
8. Başakşehir 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 28 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Ankaragücü 28 30
14. Alanyaspor 27 30
15. Hatayspor 28 29
16. Karagümrük 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Tuzlaspor 25 24
15. Şanlıurfaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 26 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 25 28
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Getafe 27 35
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Sevilla 27 27
15. Rayo Vallecano 27 26
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 25 14
20. Almeria 27 9