ASKON Konya girişimci ve yatırımcıları buluşturdu

ASKON Konya Şubesi, MEVKA ve İnnoPark işbirliği ile girişimci ve yatırımcıları bir araya getiren projenin sunumuna ev sahipliği yaptıKONYA (İGFA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve İnnoPark işbirliği ile girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirdi.

ASKON Konya Şubesi’nde gerçekleşen programa ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, İnnoPark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı ve çok sayıda iş adamı katıldı. Proje kapsamında Konya ve Karaman’dan seçilen 4 yeni iş fikri de programda tanıtıldı.

Programda konuşan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, yatırımcı ve girişimci buluşmalarının önemine dikkat çekti.

Başkan Sinacı, “Bugün Mevlana Kalkınma Ajansı ve İnnoPark ile çok özel bir etkinliğine imza attık. ASKON olarak her zaman girişimcileri destekleme gayretinde olduk. Yeni fikirlerin yeni üretimlerin önemine dikkat çekmeye çalıştık. Genç mühendislerimiz, girişimcilerimiz bu noktada çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. MEVKA ve İnnoPark da bunlara önemli yol göstericiliği yapıyor. Bugün MEVKA tarafından seçilen 4 yeni iş fikrini de inceledik. Emeği geçenleri kutluyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Sinacı, ASKON Konya Şubesi olarak etkinliklerde dolu bir yeni dönem planladıklarını da belirtti.