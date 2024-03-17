ASKON Konya: Gazze'yi Çanakkale ruhuyla savunmalıyız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, 18 Mart Çanakkale Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Çanakkale ruhu ile Gazze'yi de savunmalıyız" dedi.KONYA (İGFA) - Çanakkale ruhunun önemine vurgu yapan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Çanakkale cephesinde verilen 250 bin şehidin miras bıraktığı topraklarda halen birilerinin gözünün üstünde olduğunu belirterek, "Bu savunma ebediyen sürecektir. Merhum Akif’in de tanımladığı gibi ‘Cennet Vatan’ olan ülkemizi her daim savunup, kimsenin elini sürdürmeyeceğiz. Türk milleti olarak İslam’ın son kalesi olduğumuzun bilinciyle, tüm mazlumlara da koşacağız” dedi.

Bugün Gazze’de verilen direnişin de İslam dünyasında ikinci Çanakkale direnişi olduğunu belirten Başkan Sinacı, “Zalim İsrail tarafından mazlum Filistin halkına uygulanan zulüm giderek artıyor. Müslüman kardeşlerimiz, ihtiyar, kadın, çocuk demeden katlediyorlar. Şahit olduğumuz zulme yürek dayanmıyor. Başta Türkiye olarak tüm İslam dünyası artık gereken sert duruşu göstermeli ve Filistin’in yalnız olmadığını herkese ispat etmeli. Osmanlı’dan miras Filistin toprakları ve kutsalımız Mecsid-i Aksa’yı kimseye yedirmeyeceğiz. Zulüm elbet bitecek ve zafer bizim olacak” diye konuştu.

Şehitlere rahmet dileyen Sinacı, 18 Mart dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Bu vesile ile geçmişten bugüne bu topraklar için vermiş olduğumuz tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Zulmün son bulacağı, İslam dünyasının özgürce yaşayacağı yeni yaşanabilir adil bir dünya temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.