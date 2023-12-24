Son Dakika

ASKON Konya'da 'karbon ayak izi'ni konuştu

YAŞAM 24.12.2023, 12:34
ASKON Konya'da 'karbon ayak izi'ni konuştu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi “Karbon Ayak İzi?” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Alaz Karbon Kurucu Ortağı Ömer Arslan tarafından yapılan sunumda karbon ayak izi, iklim değişikliği, AB Yeşil Mutabakatı, İSO 14064 standartları ve yeşil enerji ile ilgili konularda bilgi verildi.KONYA (İGFA)  - ASKON Konya Şube Binasında gerçekleştirilen söyleşiye, Alaz Karbon Kurucu Ortakları Ömer Arslan, Dr. Durmuş Ali Çini ve Dr. Murat Gümüş’ün yanı sıra, ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ASKON Konya üyeleri katıldı.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, “Bugün burada öğreneceğimiz bilgiler çok önemli ve değerli. Çünkü hepimiz iş dünyasında çeşitli yazılımlar kullanıyoruz. Tıpkı muhasebe yazılımları gibi bu yazılımlar da şirketlerimizin ayrılmaz bir parçası olacak. İhracat yapılsın ya da yapılmasın en nihayetinde bu raporlar bizden istenecek. Bu raporlamayı kolaylaştıracak yazılım girişimlerini de desteklemek gerekiyor.” diye konuştu.

Alaz Yazılım Kurucu Ortağı Ömer Arslan verdiği bilgilerde Milli Kalkınma Hamlesi ile tamamen yerli imkanlar kullanarak geliştirdikleri yazılım üzerinden Avrupa Yeşil Mutabakatı standartlarında raporlama yapabildiklerin söyleyerek, “1972’de BM İklim Çevre Konferansı’yla beraber hayatımıza bir iklim krizi tanımı ve küresel ısınma kavramı girmeye başladı. Son 15 yıldır uluslararası konferanslar daha sık düzenlendiği için artık bu kavramları daha sık duyar olduk. 2015’de Paris İklim Sözleşmesi ile uluslararası standartlar kabul edildi. 2021’de ise Avrupa Yeşil Mutabakatıyla beraber yönetmelikler oluşarak yaptırımlar söz konusu oldu.” dedi. Avrupa’da 2026 yılına kadar İSO 14064 standartlarında raporlama yapılmak üzere çalışmaların başladığını aktaran Arslan, “ Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile birlikte artık Yeşil Ekonomi Modeli’ne geçilmesi, enerji tüketimimizi Temiz Enerji Kaynakları’ndan karşılanarak bu alana yatırım yapılması hedefleniyor. Üç aylık periyotlarda alınan raporlar Avrupa’daki alıcıya sunularak denetlemelerde kullanılması sağlanıyor. Böylece gerekli standartlar tutturulduğunda herhangi bir vergilendirme ya da yaptırım ile karşı karşıya Kalınmamış oluyor.” dedi.

Başta çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik sektörlerini kapsayan yaptırımların zamanla tüm sektörleri de etkileyeceğinden bahseden Arslan, “Yönetmelikte temel altı sektörden bahsediliyor fakat söz gelimi Avrupa’da çimento sektöründeki bir firma sizden makine ya da makine parçası alıyorsa kendi raporunu oluşturabilmesi için sizin de raporunuza ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla tüm sektöreler 2026’dan sonra bu raporlamayı yapmak zorunda kalıyor. 2026 yılına kadar oluşturulacak veri tabanı ile firmaların sektörüne göre emisyon sınırları belirlenecek. Bu sınırların aşılması ile de ciddi vergilendirmelere tabi tutulacak. Bizim bakanlıklarımızın da vergilendirme ile alakalı çeşitli çalışmaları var. Bu çalışmalar tamamlanınca kendi sistemimiz ile yola devam edeceğiz.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 30
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Karagümrük 17 17
16. Alanyaspor 16 17
17. Konyaspor 17 16
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Bandırmaspor 17 32
5. Sakaryaspor 17 32
6. Bodrumspor 17 29
7. Gençlerbirliği 17 27
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 17 16
15. Tuzlaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Şanlıurfaspor 16 15
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 17 22
11. Bournemouth 17 22
12. Fulham 18 21
13. Brentford 17 19
14. Wolves 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5