ASKON'dan Konyaspor'a hayırlı olsun ziyareti

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON),Konya Şubesi Konyaspor'un yeni yönetimini ziyaret etti. ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetim kurulu üyeleri, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.KONYA (İGFA) - ASKON Şube Başkanı Atilla Sinacı, Konyaspor'un Konya'nın en önemli spor kulübü ve şehrin en büyük markalarından biri olduğunu belirterek, tüm şehrin bir ve beraber olarak bu değerli markanın yanında yer alması gerektiğini söyledi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ASKON'un Konyaspor'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, ASKON Şube Başkan Yardımcıları, Ali Umur, Taner Doğan, Ahmet Faruk Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yusuf Erhan Arı, Refik Şanlı, Yavuz Eseroğlu, Ali İnal, Tarık Bölükbaşı ve Muaz Gülyiğit hazır bulundu.