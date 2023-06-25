Asklepion'da 'Linet' coşkusu

Bergama Kermes Festivali 6. günüde Asklepion’da Linet, Cumhuriyet Meydanı’nda Eşref Ziya hayranları ile buluştu.İZMİR (İGFA) - 87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali’nin 6. gününde Asklepion Antik Tiyatro'da sahne alan Türkiye'nin güçlü sesi Linet, 18 bin kişinin katılımı ile muhteşem bir konser verdi.

Linet Konseri’ni 18 bin kişi, Eşref Ziya Konseri’ni 5 bin kişi izlerken, gün boyu süren sportif faaliyetler, restore edilişinin ardından tekrar ibadete açılan 500 yıllık Hacı Hekim Camii ve kitap imza günleri festivale ayrı bir renk kattı.

Konser sonunda sanatçı Linet'e Parşömen'den yapılan plaketi ve çiçeği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Belediye Başkanı Hakan Koştu birlikte verdiler. Muhteşem konser için Linet'e teşekkür ettiler.

EŞREF ZİYA BERGAMA’DA BİNLER İÇİN SÖYLEDİ

87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali 6. Gününde bir konser veren Eşref Ziya söylediği birbirinden güzel ezgilerle sevenlerini mest etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Üstad Eşref Ziya, büyülü sesi ve içli ezgilerinin her birisini hayranları ile birlikte söyledi.

Konser sonunda Parşömen'den yapılan plaketi ve çiçeği sanatçı Eşref Ziya'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Belediye Başkanı Hakan Koştu birlikte verdiler. Ezgilerle Bergama'yı mest eden sanatçı Eşref Ziya'ya muhteşem konseri için teşekkür ettiler.

Bu arada 87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali kapsamında bu yıl 2. düzenlenen Galenos ve Halk Koşusu kadim şehir Bergama'nın tarihi sokaklarında gerçekleştirildi.

Startını Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'ın verdiği Galenos ve Halk Koşusu'na çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı. Daha Sonra Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde, dereceye girenler Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun elinden madalya ve ödüllerini aldı. Tarihi eski Bergama’nın bulunduğu mahalle sokaklarında düzenlenen koşu renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.