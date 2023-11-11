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ASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon yatırımı iki katına çıktı

YAŞAM 11.11.2023, 10:45
ASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon yatırımı iki katına çıktı

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün bütçe kullanım performansına göre, dolar bazında gelirlerin yüzde 60 azalmış olmasına rağmen yapılan yatırımlar artıyor. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Ankara halkı için kaynakları en etkin şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Başkent genelinde ASKİ’nin yapmış olduğu eş zamanlı yatırım çalışmaları hakkında bilgi vermek için Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Kızılcahamam, Bala ve Polatlı ilçelerinin muhtarları ile bir araya geldi.

     ASKİ’nin, 2014 Nisan -2019 Mart seçim dönemindeki düzenli gelir ve yatırımları ile Başkan Mansur Yavaş’ın yönetimindeki (2019 Nisan ve sonrası) gelir ve yatırımlarını karşılaştıran, yatırımın doğru yerde doğru zamanda yapılması gerektiğinin altını çizen Akçay, şunları söyledi:

“Yatırım dediğimiz şey bütçe ve planlama işi. Kaynakları kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar arasında dengeli ve etkin bir şekilde dağıtarak hem bugünün taleplerine hem de gelecekteki planlara cevap vermeye çalışıyoruz. ASKİ’nin su, atık su, İller Bankası ve katılım payları yani düzenli gelirleri üzerinden bir hesap yaptığımızda gelirlerimizde 2 dönem arasında 1,9 milyar dolarlık (yüzde 60 oranında) bir azalma görüyoruz. 2014 Nisan - 2019 Mart döneminde ASKİ’nin kasasına su ve kanalizasyon işleri ile İller Bankası paylarından 3.2 milyar dolar, 2019 Nisan – 2023 Ağustos döneminde ise 1.3 milyar dolar girmiş. Gelirlerimizi neden dolar olarak hesaplıyoruz çünkü kurumun giderlerinin büyük kısmı dolara endeksli.”

 YATIRIMLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Başkan Yavaş döneminde yatırımların 2 katına çıktığını kaydeden Akçay,“Kurumun gelir tablosuna bir de TL bazında bakalım. Tabii bunu yaparken 2014-2019 arasındaki bütçeleri enflasyona göre düzelterek bugüne getirmemiz gerekiyor. Buna göre önceki dönemde ASKİ’nin kasasına 121 milyar, bu dönemde ise 60 milyar lira girmiş. Yani TL bazında da ASKİ’nin gelirleri reel olarak yarı yarıya azalmış” dedi. 

     Toplantıya katılan muhtarlara Şereflikoçhisar, Polatlı, Kızılcahamam ve Mamak ilçeleri özelinde hazırlanan içme suyu, kanalizasyon gibi imalat grafiklerini de gösteren Akçay, “Örneğin Şereflikoçhisar için rakamlar epey ilginç. Şereflikoçhisar’da önceki dönemde içme suyu hat imalatı 25 bin 874 metre iken bu dönemde 313 bin 480 metre. Neredeyse 12 kat fazla iş yapılmış. Önceki dönemde 6 bin 686 metre olan atık su hat imalatı, bu dönemde 99 bin 751 metre, 15 kat fazla iş yapılmış.  Önceki dönem bakım onarımı yapılan depo sayısı 0, bu dönemde ise 18. Tablo çok net. Diğer ilçelerin çoğunda da benzer bir resim söz konusu” diye konuştu.

Akçay, ayrıca ASKİ’nin bütçe kullanım performansının çok iyi olduğunu vurgulayarak, “Bize düşen sorumlulukla Ankara halkı için kaynakları en etkin şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

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