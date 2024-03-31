Son Dakika

ASKİ’den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” çağrısı

Başkent Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 24 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 47 79, aktif doluluk oranı ise yüzde 40 72 olarak ölçüldü

YAŞAM 31.03.2024, 09:32
ASKİ’den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” çağrısı

Başkent Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 24 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 47.79, aktif doluluk oranı ise yüzde 40.72 olarak ölçüldü.ANKARA (İGFA) - Ankara nüfusunu besleyen barajlardaki toplam su miktarı 24 Mart 2024 tarihinde 757 milyon 648 bin metreküp görünüyor ancak aktif kullanılabilir su miktarı 568 milyon 691 bin metreküp olarak açıklandı.

Bir başka ifadeyle toplam hacmi 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olan Ankara barajlarının söz konusu tarihte toplam doluluk oranı yüzde 47,79, aktif doluluk oranı ise yüzde 40,72 olarak kaydedildi.

  GÜNDE KİŞİ BAŞI 200 LİTRE SU TÜKETİYORUZ

ASKİ Genel Müdürlüğü, 2 milyon 587 bin 583 abonesine, 24 Mart’ta 1 milyon 482 bin 826 metre küp su verdi. Aynı gün barajlara gelen su miktarı ise 2 milyon 128 bin 172 metreküp oldu. Kentimizde kişi başı günlük tüketilen su miktarı ortalama 200 litre civarında. Ancak özellikle yaz aylarında havanın ısınması ile kullanılmakta olan kişi başı su miktarı artış gösteriyor.

MART VE NİSAN YAĞIŞLARI ÇOK ÖNEMLİ

Tablo böyleyken ASKİ yetkilileri, Ankara halkına yönelik “Suyumuzu tasarruflu kullanalım” çağrısını bir kez daha tekrarladı. Yetkililer, yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynağının tüm dünyada olduğu gibi Ankara’da da sınırlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kuraklık ve iklim değişikliği gibi sebeplerle Ankara'da son 20 yıldır, periyodik olarak kurak dönemler yaşanıyor. Bu dönemlerde yağış rejimleri düşüyor. Bu durumda toprak yeterince yağış alamadığından gelen kar ve yağmur, havzada birikmeden toprağa gidiyor. Ya da kar sonrası yağmur olmadığı için kar havzada donmuş şekilde kalmakta; güneş ve rüzgâr etkisiyle erimeden buharlaşarak istemediğimiz bir şekilde kaybolabilmekte. Barajlardaki su miktarı ve tüketim göz önünde bulundurulduğunda yakın dönemde Ankara’yı bekleyen bir su sıkıntısından söz etmiyoruz. Ancak Ankara içme suyu kaynakları için hayati öneme sahip mart ve nisan ayı yağışlarının beklenen seviyelerden daha düşük olması durumunda, zamanla su baskısının hissedilebileceği düşünülüyor. Bu nedenle suyumuzun her damlası çok kıymetli. Artık toplum olarak su kaynaklarımızın sonsuz olmadığı gerçeği ile yüzleşelim ve su israfına geleceğimiz için hep birlikte ‘Dur!’ diyelim. Su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu bilinçli tüketelim. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet rica ediyoruz.”

BARAJLARA DİJİTAL SENSÖRLERLE ANLIK TAKİP

Su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri, Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlar ile ortak çalışmalar yürüten ASKİ, şeffaflık ilkesi gereğince Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli Barajlarının su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek ASKİ’nin resmi internet sitesinde açıklıyor.

 YER ALTI SULARI DA KORUNUYOR

Öte yandan Ankara için içme ve kullanma suyu temininde kullanılmış veya kullanılma ihtimali olan yer altı suları da, ASKİ ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından korunuyor. Yer altı sularının kullanımı ile ilgili izin yetkisi DSİ’nin sorumluluğunda. Tarımsal sulama amacıyla kuyu kullanımı kısıtlanmakta ve çiftçiler, öncelikle yüzeysel su kaynaklarının kullanımına yönlendirilmekte. Bu noktada çiftçilerin damlama sulama gibi suyu tasarruflu kullanan modern yöntemlere yönlendirilmesi de önem taşıyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 30 59
5. Tottenham 29 56
6. M. United 29 48
7. West Ham United 30 44
8. Newcastle 29 43
9. Brighton 28 42
10. Wolves 29 41
11. Chelsea 28 40
12. Fulham 30 39
13. Bournemouth 29 38
14. Crystal Palace 29 30
15. Brentford 30 27
16. Everton 29 25
17. Nottingham Forest 30 22
18. Luton Town 30 22
19. Burnley 30 18
20. Sheffield United 29 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 30 67
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 29 41
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 29 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 29 29
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 30 13