“Aşk Bir Şey Değildir” tiyatro oyununa büyük ilgi

ErzinCANFest 2022 etkinlikleri kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi salonunda Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından “Aşk Bir Şey Değildir” isimli tiyatro oyunu sergilendi.

ERZİNCAN (İGFA) - ErzinCANFest 2022 Etkinlikleri Kapsamında “Aşk Bir Şey Değildir” Tiyatro Oyunu Sergilendi. Tiyatro oyununu, Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ve Eşi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Eşi ile vatandaşlar izledi.

Şahin Örgel’in kaleme aldığı ve Can Ali Çalışandemir’in yönetmenliğini yaptığı “Aşk Bir Şey Değildir” adlı tiyatro oyunu, modern çağımızda evlilik kurumu çatısı altında kadın ve erkek ilişkisinin masaya yatırılıp sorgulandığı, “Aşk Bir Şey Değildir” yoksa “Aşk Tek Bir Şey Midir” sorusuyla karşılık aldığı trajikomik bir aşk hikâyesini konu almaktadır.

İlgi ile izlenen tiyatro gösterisinin ardından Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, ErzinCANFest 2022 etkinlikleri kapsamında Barış Manço Parkında kurulan yöresel ürünler fuarı ile butik kitap fuarını gezerek esnaflar ve fuarı gezen vatandaşlar ile sohbet etti.