Asırlık sorunlar tarihe karışıyor

Acıpayam ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Osman Zolan, Suçatı Mahallesi’nde yaptıkları ve bölge için hayati öneme sahip Çeltek ve Hüsniye Köprüsü’nü inceledi. Yıkılmaya yüz tuttuğu için sık sık kazaların yaşandığı köprüler Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenirken, asırlık sorunun çözülmesi memnuniyetle karşılandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Acıpayam ilçesinde hayata geçirdiği yatırım ve hizmetleri inceledi, 7 farklı mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan’a Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Acıpayam ilçesinin Gölcük Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Osman Zolan, burada vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ederek dertlerini dinledi. Daha sonra Başkan Zolan, sırasıyla Alcı, Yolçatı, Suçatı, Sandalcık, Karaismailler ve Hisar mahallerini de ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Suçatı Mahallesi ziyareti öncesi Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve bölge için hayati öneme sahip Dalaman Çayı üzerindeki 46 metre uzunluğundaki Çeltek Köprüsü ve 66 metre uzunluğundaki Hüsniye Köprüsü’nü inceledi. Yıkılmaya yüz tuttuğu için sık sık kazaların yaşandığı köprüler bir süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete sunulurken, betonarme yapıların aynı zamanda Çameli –Acıpayam arası ulaşımı da sağladığı belirtildi.

Gece gündüz koşturmaya devam ediyoruz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Suçatı Mahallesi’nde yaptığı konuşmada kentin 19 ilçesi 616 mahallesinde vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Suçatı Mahallesi’nde bölge için büyük öneme sahip iki köprü yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, yıkılmaya yüz tutan 2 köprüyü yeniden yaparak kullanıma açtıklarını belirtti. Güzel karşılama ve ev sahipliği için herkese teşekkür eden Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizlere her zaman destek veriyor, yanımızda oluyorsunuz. Allah yolumuzu açık eylesin, inşallah birçok güzellikler yapmayı da nasip etsin. Biz sizleri çok seviyoruz. İhtiyaçlarınızı karşılamak için de gece gündüz koşturmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah.”